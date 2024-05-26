垃圾徵費｜據悉政府擬無期押後徵費　考慮免費派指定袋作宣傳教育

原定8月1日實施的垃圾徵費何去何從，政府明天（26日）將向立法會環境事務委員會交代。多個消息來源透露，政府計劃不會如期推行垃圾徵費，亦不會設具體實施日期，有知情人士說預料今屆政府任內也不會實施垃圾徵費。不過，早已製作好的大批指定垃圾袋，當局會考慮向公屋戶免費派發半年，或向學校派發作宣傳教育。



4月1日，旺角鋿晶館開始試行垃圾徵費計劃，試用政府免費派發的指定袋一個月。（資料圖片/黃浩謙攝）

垃圾徵費先行先試計劃報告 未提8月1日會否如期實施

立法會環境事務委員會及食物安全及環境衞生事務委員會明天（27日）舉行聯合會議，聽取環境及生態局將在會上交代垃圾徵費先行先試計劃報告，並公布垃圾徵費的走向。根據局方早前向立法會提交的先行先試報告，均集中交代參與計劃持份者的種種「負評」和執行上的困難，惟未有交代是否如期實施。

報告引述垃圾徵費「負評」和難處

報告引述不少居民反映垃圾徵費擾民、收費貴、負擔重，亦有人擔心會增加四處亂抛垃圾的情況，尤其是缺乏物業管理的「三無」大廈周邊地區，影響市容衞生；有前線清潔工反映，要另外處理沒用指定袋包妥的違規垃圾，令工作量大增、非常辛勞；食肆、商戶和院舍管理層普遍認為垃圾徵費增加經營成本壓力。

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據悉垃圾徵費押後實施 免費派指定袋作宣傳

押後垃圾徵費的說法近日甚囂塵上，建制派最大黨民建聯估計政府會暫緩實施，工聯會、勞聯、新民黨和自由黨都建議暫緩或押後垃圾徵費。

多個消息來源透露，政府不會如期8月1日實施垃圾徵費，亦不會設具體推行日期，有知情人士說預料今屆政府任內也不會實施垃圾徵費。不過，早已製作好的大批指定垃圾袋，當局會繼續向公屋戶免費派發半年，或考慮向學校派發作宣傳教育。

政府3月刊憲宣布更改垃圾徵費實施日期

政府須先刊憲廢除8月生效的公告

實施垃圾徵費的《2021年廢物處置（都市固體廢物收費）（修訂）條例》2021年8月通過，今年初由4月1日押後至8月1日實施時，政府須刊憲宣布廢除原定生效日期，並宣告新生效日期。今次政府如未能提出一個新的生效日期，也可先廢除8月生效的公告，日後再另行宣布徵費的生效日期。

民建聯立法會議員梁熙希望社會把重點由「徵費」重回「減廢」，是所有政策措施的初心，相信政府即使押後徵費，減廢的相關工作亦不會停步。（資料圖片／夏家朗攝）

梁熙支持押後垃圾徵費 冀把重點由「徵費」重回「減廢」

一直關注垃圾徵費的民建聯立法會議員梁熙接受《香港01》訪問時說，先行先試實行幾天突顯了不同問題，包括配套及誘因不足，市民大多認為擾民及構成經濟壓力，若政府決定押後，是認真吸納民意，而且務實回應的做法，值得支持。

他希望社會把重點由「徵費」重回「減廢」，是所有政策措施的初心，相信政府即使押後徵費，減廢的相關工作亦不會停步，既然不以「懲罰」的方向推行，可以考慮用更多「鼓勵」方法，建議政府要提供更多誘因，例如對配合先行先試的居民提供禮券、更多綠在區區的積分獎賞等，讓居民從減廢中得益，感受到配合政策有好處。

他建議，政府繼續在不同處所作為試點，了解實際情況及掌握在不同處所應加入的配套，方便市民減廢，解釋因為先行先試的報告所見，不同處所的參與程度都不同，可以探索如何配合市民做得更好。