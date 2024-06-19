政圈風聲｜周國強差一票出局商會理事會　的士大王溫和派幾乎全勝

走在的士Uber大戰最前線的的士小巴商總會，昨天（18日）改選新一屆理事會，31人參選，選出15名理事，創會以來最激烈。兩屆理事長、被視為鷹派「精神領袖」的周國強，率領約10人出戰，最終僅周國強一人當選，差一票險出局理事會，周派出其餘人均「落馬」。



另一邊廂，被視為鴿派的「的士大王」伍海山聯同商會元老組隊，取得14席理事，幾乎全勝。由於理事長須曾任兩屆理事，故新加入的伍海山無緣理事長寶座，3名前理事長陳洲、王仲強、唐躍峯成為大熱。



有業界認為，反映強硬路線未獲認同，不過鴿派伍海山最近受訪時一番言論亦惹議——「『黑的』都係想搵多啲錢啫」，被業界暗批缺公關技倆，讓人感覺為「黑的」解話。有業界認為行業處於風雨飄搖日子，要平衡業界利益和維持政府關係並不容易。



周國強言論作風進取 任內6年率商會站最前線反Uber

的士業界活躍的組織至少有30個，包括的士商會、的士司機工會、電召的士團體等，不過較為人熟悉的，是有30年歷史的的士小巴商總會，過去6年由經營的士車行的理事長周國強「揸莊」，周作風進取，由的士加價到反Uber都走在最前線，率業界拉橫額抗議，甚至協辦反Uber大罷工。

周國強任內成功為的士爭取兩次加價，市區的士起錶價由24元增至29元，不過同時他過去受訪時，一番的士加價言論惹議——「如加2、3元影響生活質素建議不要坐的士」，周國強被視為鷹派「精神領袖」。

走在的士Uber大戰最前線的的士小巴商總會，昨天（18日）改選新一屆理事會，31人參選，選出15名理事，創會以來最激烈。（消息人士提供）

鷹派周國強率隊出戰理事會 對撼鴿派「的士大王」伍海山

已擔任兩屆商會理事長的周國強，按規定不能再連任理事長，自動轉為會長，但可繼續參選做理事。商會昨天（18日）改選理事會，破天荒有31名車行會員參選，每間車行一票，以全票制選出15名理事，之後再由理事選出理事長，創會以來競爭最激烈。

今次改選理事主要是兩陣對壘，作風溫和鴿派的「的士大王」、泰和車行老闆伍熀的兒子伍海山，率領多名商會元老，共10多人參選，包括前理事長唐躍峯、陳洲、王仲強、黃錦波亦出山，與鷹派周國強對撼，他們不滿周國強作風強硬，與政府「溝通唔到」。

周國強率約10人出戰，包括其「左右手」、現屆兩名副理事長林勝達、鄺文森。他早前接受《香港01》訪問時說自己是有風骨的改革派，「我上場之後商會認受性強咗，以前商會好多嘢都忍讓，俾行業睇到商會真係企前咗」，從來沒計較社會對他的評價，無論得與失都問心無愧。

香港的士小巴商總會理事長曾經向運輸署「請願」爭取的士加價。（石恩彤攝）

周國強差一票出局理事會 的士大王溫和派幾乎全勝

新一屆理事會改選結果出爐，被視為鷹派「精神領袖」的周國強，率領出戰的大約10人，僅周國強一人當選，差一票險出局理事會，周派出其餘人均「落馬」。

鴿派「的士大王」伍海山率領的溫和派幾乎全勝，15席之中取得14席，當選的除了伍海山本人，亦包括4名前理事長唐躍峯、陳洲、王仲強、黃錦波，以及陳民強、梁振華、翁國豪、袁漢鈞、林康頌、張秉江、袁揚威、黃羽庭、黃宇良。新一屆理事會7月1日起上任，任期3年。

由於理事長須曾任兩屆理事，故新加入的伍海山無緣理事長寶座，4名前理事長陳洲、王仲強、唐躍峯、黃錦波成為大熱。

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有業界認為強硬路線未獲認同 惟鴿派最近失言惹議

有業界代表認為，反映強硬路線未獲認同，有時失言影響業界形象。不過，作為鴿派領頭人之一的伍海山，最近接受民建聯立法會議員梁熙訪問時談及「黑的」問題，期間一番言論亦惹議——「佢做「黑的」都係想搵多啲錢啫」，事後被業界暗批缺公關技倆，讓人感覺為違法「黑的」解話。亦有業界認為，現時行業處於風雨飄搖日子，理事會要為業界爭取利益，但又要與政府維持關係，兩者之間平衡並不容易，還看新一屆理事會作風。