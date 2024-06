批岑耀信表達個人政治立場有違操守　葉劉：但海外法官制度應保留

行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀今日(25日)在報章撰文,反駁辭任終審法院非常任法官岑耀信(Jonathan Sumption)有關本港法治情況的指控,直指對方的指控並不成立,只是表達個人政治立場與情緒,批評對方的做法不單損害香港的司法聲譽,且違背法官操守和誓言。不過,葉劉淑儀認為海外法官的貢獻非常大,對香港司法獨立以至普通法的發展均非常重要,應予保留,對於繼續留任的海外法官,社會應予以全面支持。



葉劉淑儀指岑耀信的批評違背法官操守。(資料圖片)

來自英國的終審法院非常任法官岑耀信(Jonathan Sumption)早前辭任,在金融時報 (Financial Times)撰文,指香港曾是一個充滿活力和政治多元化的社會,正慢慢變得極權,法治都受到嚴重損害,並接受英國BBC訪問時說,47人案當中14名不認罪的被告被判罪名成立,是他決定辭任的最後一根稻草(was the last straw)。港府及後發文指極不同意岑耀信的言論。

讚揚麥嘉琳十分厚道 郝廉思維持操守

葉劉淑儀則在文章中指,最近3位終審法院海外非常任法官接連辭職,其中麥嘉琳以年齡為由退休,及後有指她將續任新加坡國際商事法庭的國際法官,但麥嘉琳沒有特別評論香港的情況,葉劉認為十分厚道,值得尊敬。郝廉思雖有說是因為香港的政治情況,但同時表示,對法院及其成員的獨立性「充滿信心」,葉劉認為他亦維持了法官應有的操守。

葉劉:岑耀信指控是表達政治立場及個人情緒

至於岑耀信指香港法治岌岌可危,高調批評引起中央及特區政府的猛烈反彈。葉劉認為他的指控並不成立,而且有違法官操守。葉劉又稱,不難發現岑耀信表達的是政治立場和情緒,認為他不滿《香港國安法》,不滿以《香港國安法》控告黎智英和「35+顛覆案」的涉案人等,不滿人大釋法,屬個人政治、表達自己的政治立場,認為舉動不單損害香港的司法聲譽,而且違背法官操守。此外,她指出香港的本地及海外法官均須作出司法宣誓,擁護《基本法》,恪盡職守為香港服務,維護法制,故認為岑耀信有違背其誓言之嫌。

香港終審法院。

海外法官對港貢獻大 機制應予以保留

香港有不少涉及國安案件正審訊中,也預料當中不少會上訴至終審法院,葉劉淑儀指屆時可能會讓海外法官感到尷尬,或會受到「老家」的壓力,認為海外法官能堅持到今時今日,她個人感到十分敬佩,對於繼續留任的海外法官,加倍敬重。

至於有終審法院非常任法官接連辭任,引發海外非常任法官制度的存廢討論,葉劉認為海外法官的貢獻非常大,對香港司法獨立以至普通法的發展均非常重要,應予保留。她表示,海外非常任法官能為香港的司法系統鞏固普通法價值,擴闊國際司法視野,維護法治,使香港法制得以成熟發展。對於繼續留任的海外法官,社會應予全面支持。