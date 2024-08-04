的士大王鄭克和：搭6座的士平過巴士　「司機佬」稱呼礙青年入行

5個的士車隊牌照出爐，「的士大王」鄭克和創辨的忠誠車行旗下「星群的士」中標，豪擲投資逾億元購豪華的士。鄭克和希望的士車隊推出後，不按錶收費的優點可以改善司機收入，「往日做金融幾千、一萬蚊佢都做，揸車兩萬蚊，一問『你個仔做咩呀』，哦，司機佬嚟，個名唔好聽令到後生仔卻步」，吸引年輕人入行。



鄭克和認為的士作為個人輔助交通工具，車費應該高於巴士5至7倍，引入6座位的士後，政府應該檢視的士定位，「土瓜灣去尖沙咀（的士）平過巴士，如果5至6個人坐，教我哋同巴士小巴鬥爭呀？」他建議政府參考澳門搞「網絡的士」，規定網約車不可在街上「兜客」，望能取代Uber。



的士車隊｜「星群的士」培訓包括客戶服務、溝通技巧、簡單外語訓練等，不只是最基本的上落車打招呼或主動替乘客擺行李。（夏家朗攝）

「的士大王」鄭克和（左）與立法會交通事務委員會主席陳恒鑌（右）接受電台訪問。（新城廣播相片）

「的士大王」鄭克和嘆的士業如「一盤散沙」

的士車隊最快今年9月投入服務，合共提供3,500輛的士，佔全港的士20%。鄭克和接受電台訪問時說，過往的士車主以個體戶為主，有如「一盤散沙」，經常提出「點解唔將佢歸隊呢？」，希望歸隊後的的士服務提升。

的士車隊容許司機向預約乘客收取高於咪錶的車費。（資料圖片）

「司機佬」稱呼礙青年入行 時代改變最重要「搵到食」

車隊容許司機向預約乘客收取高於咪錶的車費，鄭克和相信有助增加司機收入，吸引更多人入行，「時代唔同咗，往日做金融幾千、一萬蚊佢都做，揸車兩萬蚊，一問『你個仔做咩呀』，哦，司機佬嚟，變咗個名唔好聽，令到後生仔入行卻步。」他說，時代轉變，年輕人著重「搵到食」，很多年輕人願意加入其車行旗下的輪椅的士車隊，服務長者。

鄭克和說很多年輕人願意加入旗下的多用途的士車隊。（星群的士提供圖片）

好似我哋保險加百分之一百咁濟，你呢次加兩蚊，我唔知買鹽好吖、買糖好吖，事實上我哋成本大好多。 「的士大王」鄭克和

鄭克和倡參考澳門搞「網絡的士」 嘆搭6座位的士平過巴士

司機收入亦取決於網約車規管，鄭克和認同網約車平台要規範化，建議參考澳門的模式，發放「網絡的士」牌照，規定網約車不可在街上「兜客」，只能根據網約訂單接客，與傳統的士有區別，取代Uber。他又認為，的士作為個人輔助交通工具，車費應該高於巴士5至7倍，但引入6座位的士後情況有別，「土瓜灣去尖沙咀（的士）平過巴士，如果5至6個人坐，教我哋同巴士小巴鬥爭呀？最慘繁忙時間啲人坐唔到」，促請政府檢視的士定位。

的士牌價近年持續下跌，擁有數百部的士的鄭克和慨嘆，投資的士的升值速度較物業低。(資料圖片)

的士牌價與樓價升幅爭得遠 鄭克和以黃埔新邨單位為例

的士牌價近年持續下跌，擁有數百部的士的鄭克和慨嘆，的士牌價升值速度較樓價低，「黃埔新邨16萬8千蚊一層樓，800幾呎，當時賣20萬的士牌，而家比對爭好遠人哋過千萬，我哋而家2百幾3百萬」，期間多次更換的士車款，投放一定資源，故不認同牌價炒高。

被問到政府是否應該發出更多的士車隊牌照，鄭克和表示支持，認為公平競爭可提升行業服務水平，「無競爭都係無進步」，他以旗下主打輪椅的士的「星群的士」為例，「唔見咗億幾都堅持做落去」，希望業界提高服務質素。

陳恒鑌希望

陳恒鑌望的士車隊發牌1年後檢討

出席同一節目的立法會交通事務委員會主席、民建聯陳恒鑌希望，的士車隊改善司機收入，吸引更多年輕人入行，推動業界的發展。被問到的士扣分制和的士車隊的「組合拳」是否來得太遲，陳恒鑌說「遲到好過冇到」，希望政府改革步伐「行快啲」，建議的士車隊發牌1年後檢討，評估運作情況。

他認為政府制定政策「最重要是公平公道客觀地令大家揾到食」，制度不應該排除某一間公司或某些人，當有制度後就只有生存和適應。