曾俊華與英國前副首相聚舊　嘆香港變了惟一優勢仍在｜政壇諸事町

財政司前司長曾俊華近日與訪港的英國前副首相文德森吃飯聚舊，憶起當年出任工商及科技局局長時出席世貿部長級會議，爭取歐洲削減牛奶產品關稅，令當年出任歐盟委員會貿易專員的文德森相當「頭痕」。特區政府可以中國香港名義自行參與國際會議的優勢，令曾俊華不禁思考近年有人質疑香港是否國際城市，他認為香港近年改變了很多，但仍然很國際化，「但係呢個得來不易嘅地位，係需要我哋好好去珍惜，維護同培育。」



曾俊華今天（22日）在Facebook表示，上星期應朋友邀請，出席舊中國銀行大廈舉行的飯局，席上主要嘉賓是英國工黨英國上議院議員、前副首相及商務大臣文德森（Lord Peter Mandelson）。（曾俊華Facebook相片）

曾俊華與英國前副首相聚舊 憶起世貿會議往事

曾俊華今天（22日）在Facebook表示，上星期應朋友邀請，出席舊中國銀行大廈舉行的飯局，席上主要嘉賓是英國工黨英國上議院議員、前副首相及商務大臣文德森（Lord Peter Mandelson）。曾俊華說2005年自己以工商及科技局局長身分，擔任世貿第六次部長級會議主席，當年的歐盟委員會貿易專員文德森，是歐洲的對口單位。

當年在部長級會議上，曾俊華說成功爭取歐洲削減牛奶產品關稅，對歐盟而言不太高興，「當日Lord Mandelson見到我嘅時候，發言都不忘『翻舊帳』，話我當年『整蠱』佢，令到佢哋嘅農業大臣想喊咁滯。

曾俊華說數年來香港很多事都改變了，「有人話完善咗，亦都有啲人質疑，香港仲算唔算係一個國際城市呢？」，他覺得香港仍然很國際化，但這個得來不易的地位，需要好好珍惜，維護和培育。（資料圖片）

呢幾年香港好多嘢都改變咗、有人話完善咗，亦都有啲人質疑，香港仲算唔算係一個國際城市呢？你問我嘅話，我覺得香港仍然係好國際化，但係呢個得來不易嘅地位，係需要我哋好好去珍惜，維護同培育。 財政司前司長曾俊華

曾俊華：香港仍然很國際化 惟需好好珍惜

飯局中，與會者暢所欲言交換對一些問題的看法，曾俊華說數年來香港很多事都改變了，「有人話完善咗，亦都有啲人質疑，香港仲算唔算係一個國際城市呢？」，他覺得香港仍然很國際化，但這個得來不易的地位，需要好好珍惜，維護和培育。

曾俊華相信美國聯儲局減息半厘並非全部從經濟角度上考慮，反而是有相當大政治含量的決定。（Reuters）

曾俊華料美國總統選舉後 聯儲局減息幅度最多0.25厘

作為前財爺，曾俊華不忘對美國聯儲局減息半厘發表看法，他認為減幅「相當狠」，很相信並非全部從經濟角度上考慮，反而是有相當大政治含量的決定，很多人說是送給民主黨總統候選人賀錦麗的大禮，不過他相信12月美國總統選舉後，聯儲局減息幅度應該不會再那麼進取，估計最多重回減息25個點子。

他說聯儲局之前已經放風減息，市場早已消化消息，股市亦提前調整，未來大家應留心通脹會否再彈起。他說香港銀行今次沒跟足聯儲局減幅，只是將最優惠利率下調0.25厘，對一般供樓人士而言，負擔減輕幅度很輕微，亦未至於成為刺激樓市的很大動力，不過，始終減息都是對經濟是好訊息。