李家超：香港是大灣區建設積極參與者、推動者和得益者

行政長官李家超今早（11日）在大灣區發展工商大會致辭時表示，大灣區多年來積極發展成為國家新發展格局的戰略基地、高質量發展的釋放地和中國式現代化的引領地，香港是大灣區的中心城市之一，是大灣區建設的積極參與者、推動者及得益者。



行政長官李家超今日（十二月十一日）在第二屆粵港澳大灣區發展工商大會開幕式致辭。（政府新聞處）

他說，大灣區是國家經濟活力最強、開放程度最高的區域，九個內地城市是內地外向度最高的經濟區域和對外開放的重要窗口，極具創新要素，而香港則是國際金融、航運、貿易中心，營商環境世界前列，亦有「一國兩制」的獨特優勢，與大灣區各個城市優勢互補，需要優化各行互聯互通措施。

李家超又提到，大灣區區域優勢明顯，將全力建立互聯互通城市群，推動區內人流、物流、基金流、信息流的高效流動，而大灣區一小時生活圈的格局，正好體現大灣區建設成果，香港市民北上消費，內地市民南下旅遊購物已成為常態，促進了內地與香港之間的人文交流 。

（第一排左四起）中國國際貿易促進委員會副會長張少剛、李家超、全國政協副主席高雲龍、中聯辦副主任尹宗華、外交部駐港特派員公署特派員崔建春出席第二屆粵港澳大灣區工商大會開幕式（政府新聞處）

他又指，恢復深圳市居民赴港一簽多行個人遊簽注，並擴展到居住證的深圳市非戶籍居民，方便千萬以上深圳居民自由訪港，進一步為香港的旅遊、餐飲和零售等行業注入強烈的動能。

另外，澳門行政長官賀一誠以錄影片段方式致辭，指粵港澳大灣區在「一國兩制」、三個關稅區和三種貨幣的條件下，推進了開創性、探索性的事業。他說，澳門作為大灣區四大中心城市之一，中西文化匯聚，享有自由港和單獨關稅區地位，橫琴粵澳深度合作區亦為澳門提供廣闊的福地和發展空間。