李家超：香港是大灣區建設積極參與者、推動者和得益者
撰文：文維廣
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行政長官李家超今早（11日）在大灣區發展工商大會致辭時表示，大灣區多年來積極發展成為國家新發展格局的戰略基地、高質量發展的釋放地和中國式現代化的引領地，香港是大灣區的中心城市之一，是大灣區建設的積極參與者、推動者及得益者。
他說，大灣區是國家經濟活力最強、開放程度最高的區域，九個內地城市是內地外向度最高的經濟區域和對外開放的重要窗口，極具創新要素，而香港則是國際金融、航運、貿易中心，營商環境世界前列，亦有「一國兩制」的獨特優勢，與大灣區各個城市優勢互補，需要優化各行互聯互通措施。
李家超又提到，大灣區區域優勢明顯，將全力建立互聯互通城市群，推動區內人流、物流、基金流、信息流的高效流動，而大灣區一小時生活圈的格局，正好體現大灣區建設成果，香港市民北上消費，內地市民南下旅遊購物已成為常態，促進了內地與香港之間的人文交流 。
他又指，恢復深圳市居民赴港一簽多行個人遊簽注，並擴展到居住證的深圳市非戶籍居民，方便千萬以上深圳居民自由訪港，進一步為香港的旅遊、餐飲和零售等行業注入強烈的動能。
另外，澳門行政長官賀一誠以錄影片段方式致辭，指粵港澳大灣區在「一國兩制」、三個關稅區和三種貨幣的條件下，推進了開創性、探索性的事業。他說，澳門作為大灣區四大中心城市之一，中西文化匯聚，享有自由港和單獨關稅區地位，橫琴粵澳深度合作區亦為澳門提供廣闊的福地和發展空間。