限制海外港人回流醫病　違反《基本法》抑或港府有「酌情權」？

近日有立法會議員以協助政府開源消滅財赤為由，建議當局考慮收緊移居海外港人「回流醫病」的福利，引起社會討論。不過，有政界人士擔心做法違反《基本法》中列明的「香港居民有依法享受社會福利的權利」，亦可能涉及歧視。但有基本法委員會委員持不同見解，指《基本法》有另一項條文賦權港府「自行制定其發展、改進的政策」，即政府擁有一定「酌情權」，故認為故限制「回流醫病」並不違反《基本法》。



民建聯立法會議員梁熙倡限制海外港人回流醫病。（黃浩謙攝）

葉劉淑儀（黃浩謙攝）

限制「回流醫病」可能觸犯《基本法》？

財政司司長陳茂波曾預告本財政年度的赤字約為千億元，上周六則下調預測至千億元以下，但也會是政府連續三年錄得逾千億元或接近千億元財赤。民建聯立法會議員梁熙提出新建議為政府財政「節流」，他在立法會會議上表示，「節流」應「刀口向外」，提倡收緊移居海外港人「回流醫病」的福利，以節省不必要的公帑開支。其建議巧妙避開向本地港人「開刀」，同時可減省一定開支，但可否落實成疑問，其議會同僚亦質疑其可行性。

其中，新民黨主席兼行政會議召集人葉劉淑儀提出，做法可能會違反《基本法》第三十六條，「香港居民有依法享受社會福利的權利。勞工的福利待遇和退休保障受法律保護。」她認為醫管局提供的醫療服務，獲大量公帑補貼，毫無疑問是社會福利，如限制移居海外回流港人醫病，可能涉及岐視。

中華人民共和國憲法（左）及香港特區基本法（右）（蘇煒然攝）

梁熙：限制「回流醫病」非直接廢除福利

梁熙回覆《香港01》表示，雖則第36條訂明香港居民有享有社會福利權利，但亦不可忽視《基本法》第107條：「香港特別行政區的財政預算以量入為出為原則，力求收支平衡，避免赤字，並與本地生產總值的增長率相適應。」列明政府財政要量入為出、避免財赤。

梁熙亦提出理據，表示香港居民持有身份證固然有享有社會福利的權利，但不同福利政策亦有限制，譬如長生津或生果金的受惠者在付款年度內須至少在香港居住60天等。他認為收緊「回流醫病」福利是修補、調整福利措施，屬施加限制，並非直接廢除福利；就如何「劃線」限制亦持開放態度。

他亦引述《基本法》第145條：「香港特別行政區政府在原有社會福利制度的基礎上，根據經濟條件和社會需要，自行制定其發展、改進的政策。」認為政府可因應情況改進社會福利制度。

梁美芬。（周令知攝）

梁美芬：《基本法》有酌情權 福利政策應根據經濟條件作改進

究竟葉劉淑儀指的《基本法》第三十六條，與梁熙強調的《基本法》第一百四十五條是否存有衝突？本身是法律學者的基本法委員會委員、經民聯立法會議員梁美芬認為，收緊「回流醫病」福利不會違反《基本法》，認為政府對調整福利措施有「酌情權」，提出引用《基本法》第三十六條時，應一併分析《基本法》第一百四十五條。

梁美芬相信制定《基本法》時，就特區財政、福利開支賦予行政機關一定「酌情權」，實際要看港府行政機關如何運用，認為就「回流醫病」施加限制，屬「酌情權」之內的權力。

至於措施執行上的可行性，她表示需要政府分析出入境記錄及提交相關數據予立法會，才可得知「回流醫病」是否對香港造成重大醫療負擔，屆時才能讓議會全盤考慮。

醫療衞生界立法會議員林哲玄（黃浩謙攝）

林哲玄關注醫護會否因此增加工作量

醫療衞生界立法會議員林哲玄也表明，關注前線醫護人員的工作量會否因此增加，指政府暫無移居海外港人「回流醫病」的數據，醫護人員亦難分辨求診者是否已經移居海外。他指出，根據現時規定，持香港身份證人士均屬「符合資格人士」，享用本港高度資助的公立醫療服務，就算求診時要求「移居海外港人」提供住址，他們亦可能提供在港居住的親友等的住址。

事實上，政府並沒有備存「回流醫病」港人統計數據，也正如林哲玄所指「海外港人」就醫時也可以提供在港親友住址作登記，政府要查核求診者是否持續居港並不容易，可能導至極高的行政成本。

不過，滅赤也是特區政府急迫的問題，最終會用上甚麼方法開源節流，並兌現三數年回復收支平衡的承諾，有待下月26日公布的新一份預算案分曉了。