限制海外港人回流醫病　盧寵茂：會傷及無辜、離港就變二等身份？

最近有立法會議員提出滅赤應「刀口向外」，要限制移居海外港人「回流醫病」的福利。醫務衛生局局長盧寵茂今日（11日）在電台節目指，憂慮此類政策會傷及無辜，指可能有人一世在香港工作及作出貢獻，但只是因為下一輩，甚至因為孫子、孫女移民而無奈地一同離港，無論限制醫療福利如何「劃線」都會影響這一類人。



此外，他表示香港以身份證證明市民身份，反問屆時是否又要分兩種，離開香港就是變二等？強調香港市民的定義，始終是視乎身份證。



醫務衞生局長盧寵茂。（梁鵬威攝）

盧寵茂：逗留時間如何劃線都難免傷及無辜

盧寵茂在節目中表示，理解政府資源有限，大家提出不同辦法控制資源分配，但首先要考慮如何區分所謂「外人」。他指出，當然有部分人明顯離港後不會回來，但都要思考政策會否傷及無辜，舉例指有人在香港生活及工作後退休，然後子女、甚至孫子、孫女移民，「兩個老人家好慘，然後跟住（子女）離港」。

他指出，該類人士一直為香港作出貢獻、交稅直到退休，可能及後回港就醫，無論限制「回流醫病」是三十日、六十日的劃線方式，該類人士都不知如何是好。他亦指出有學生到外國讀書，可能父母陪同時長達一年，質疑又是否要劃線限制「回流醫病」？重申此舉會傷及無辜。

盧寵茂認為限制海外港人回流醫病福利或傷及無辜。（資料圖片）

盧寵茂：發住戶證一年查一次？ 離開香港要變二等身份？

盧寵茂表示，醫療與福利、住屋、津貼、派錢不同，生病是突然需要使用醫療福利。他指，除非每年評審全港750萬人，要考慮政策執行是否傷害很多人。

全香港都要提供入境證明，就算電腦系統都要審查，係咪要發住戶證，一年審查一次？種種問題提出前都要思考清楚，依家香港身份證件證明市民身份，係咪要分兩種身份證，離開就變成二等？ 醫務衞生局局長盧寵茂

他強調，醫療是市民的安全網，醫務衛生局及醫管局有責任照顧好任何香港市民，現時香港市民定義始終在於是否持有身份證，又反問是否外籍工人剛到港，未到一定的逗留時間，亦不讓其使用醫療福利呢？