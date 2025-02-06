共享基金會．瓦努阿圖｜梁振英率團防控瘧疾、登革熱及蟲媒疾病

南太平洋島國瓦努阿圖（Vanuatu）去年12月發生7.3級地震，不少家庭缺乏乾淨飲用水、食物和醫療服務。年初四（2月5日），「港產」國際醫療人道援助機構「共享基金會」主席梁振英及總幹事陳英凝，率團到訪瓦努阿圖首都維拉港，探訪受災社區及贈送備災包，並與當地政府簽署「瘧疾、登革熱及蟲媒疾病防控項目」合作備忘錄，為期兩年。梁振英表示：「我們的信念很簡單，沒有蚊蟲就沒有登革熱、虐疾等疾病；沒有蒼蠅也就沒有一系列的其他疾病，包括細菌感染的致盲眼疾。」



「港產」國際醫療人道援助機構「共享基金會」主席梁振英及總幹事陳英凝，率團到訪瓦努阿圖首都維拉港。（共享基金會提供）

去年12月，全國政協副主席、共享基金會主席梁振英及總幹事陳英凝，已經前往瓦努阿圖進行考察。同月發生一次7.3級地震及多次餘震，造成廣泛破壞。今年2月5日（年初四），農曆新年假期還未結束，兩人已經馬不停蹄率領團隊重返當地，與不同村落的村長、教堂代表會面，派發備災物資包包括應急毯、電筒、急救包、萬用軍刀及酒精搓手液等，為防災做好準備。此外，基金會亦應首都維拉港醫院請求，緊急捐贈助診器。

瓦努阿圖除地震外，當地也有火山爆發、山泥傾瀉和被颱風吹襲等不同天災的風險。自然災害增加登革熱爆發風險。2月5日，陳英凝代表共享基金會與當地政府簽署「瘧疾、登革熱及蟲媒疾病防控項目」合作備忘錄，承諾向當地衞生部及其他合作夥伴捐贈登革熱快速檢測包1萬盒、防蚊網7.5萬個、滅蚊燈1千盞、滅蠅紙4萬卷，並會於社交平台宣傳教育及派發大量宣傳刊物，多方位提升公眾對病媒傳播疾病的認識。

項目為期兩年，今年3月至7月將會展開先導項目。共享基金會主力在「一帶一路」沿線國家，包括東南亞的老撾及柬埔寨，非洲的吉布提、塞內加爾及毛里塔尼亞，展開「消除白內障致盲項目」；近年亦開始於老撾、洪都拉斯、東帝汶等地展開預防登革熱及潔淨飲用水等項目。對於在瓦努阿圖展開的新項目，梁振英在社交媒體Facebook表示：「我們的信念很簡單，沒有蚊蟲就沒有登革熱、虐疾等疾病；沒有蒼蠅也就沒有一系列的其他疾病，包括細菌感染的致盲眼疾。」