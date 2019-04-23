梁振英連奪9獎？！《蘋果》今全版廣告宣布「喜訊」

全國政協副主席、前特首梁振英自1月起一直在Facebook發帖狙擊《蘋果日報》及其廣告商。及後社民連主席吳文遠在月初發起眾籌，在《蘋果日報》A1刊登全版廣告反擊，惹來全城熱話。《蘋果日報》今日（23日）內頁A3再次出現標示梁振英的全版廣告，題為「2019年度蘋果廣告閱讀獎」，同時宣布梁振英獲得「第一個無連任行政長官獎」等共9個獎項。 梁振英一如以往，照樣於其Facebook圖文並茂分享今日《蘋果》的兩個全版廣告，對於這則疑似諷刺其自身的廣告，只是輕描淡寫一句：「2019年蘋果閱讀獎」，並未有再進一步回應。

《蘋果日報》A3內頁刊登全版廣告，宣布梁振英獲「蘋果廣告閱讀獎」。（民主黨Facebook截圖）

翻查《蘋果日報》的內頁A3，梁振英所獲得的「獎項」除了「第一個無連任行政長官獎」外，還包括多項涉及其爭議，可謂「獎獎有骨」，例如「告我唔到UGL5000萬現金獎」、「忠實支持23條獎」、「最低得票率獲選特首獎」等共9個獎項，又指由於梁振英「獲獎無數」，「獲送機場行李送遞特權」。除此之外，頁面又印有「此乃全版廣告 歡迎香港人轉載」的字眼，似乎在揶揄梁振英多次在Facebook發帖狙擊《蘋果日報》的廣告商的行為。

同日，梁振英亦有在Facebook上發帖，指出今天《蘋果日報》有兩頁全版廣告，廣告商是匯駿財務及2019年蘋果閱讀獎，但未有回應內容。

民主黨昨日已在 facebook 預告今日報紙會有全版廣告，公佈 2019 年度蘋果廣告閱讀獎。有報導指，廣告與民主黨立法會議員林卓廷有關，又引述林卓廷回覆，指刊登廣告的是其「一位不屬公眾人物的朋友」，「眼見 689 成日針對《蘋果》、向廣告商施壓，對此睇唔過眼，加上見到港人對上次眾籌『賀』 689 廣告反應良好，決定再喺《蘋果》頒獎『鼓勵』。」

梁振英照樣於其Facebook圖文並茂分享今日《蘋果》的兩個全版廣告。（梁振英Facebook截圖）

九個獎項分別是： 最強雨傘運動動員獎 第一個無連任行政長官獎 忠實支持23條獎 告我唔到UGL5000萬現金獎 律師信產量獎 「大灣區」暨「一帶一路」超級聯繫人 蘋果廣告最佳社交媒體推廣大獎 西環首席鍵盤戰士 最低得票率獲選特首獎

↓↓↓ 梁振英早前對不同全版廣告內容之回應 ↓↓↓