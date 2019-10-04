【禁蒙面法】陳淑莊批立法屬幌子　郭榮鏗指違憲　研採取法律行動

行政長官會同行政會議決定根據《緊急情況規例條例》，訂立《禁止蒙面規例》，星期六午夜起實施。民主派會議召集人、公民黨立法會議員陳淑莊表示，禁蒙面法只是幌子，目的是為日後引用《緊急法》設基礎，實施不同法律。 公民黨法律界議員郭榮鏗形容引用《緊急法》是香港邁向極權的第一步，又指引用《緊急法》立法繞過立法機關，加上限制市民的集會自由，做法屬違憲，正與法律界研究相關法律，行動正積極籌備當中。

泛民會議召集人陳淑莊表示，禁蒙面法只是幌子，目的是為日後引用《緊急法》設基礎。（吳倬安攝）

民主黨主席胡志偉指出，禁蒙面法只是特首林鄭月娥的「陰謀之起步點」，最關鍵是《緊急法》打開潘朵拉的盒子，同時令香港的示威情況火上加油，「想像上各種示威抗議將會愈來愈激烈」，令香港萬劫不復。他怒斥：「既然特首向港人宣戰，我哋會盡所有努力與香港人站在一起，向惡法作出最嚴厲抗議。」

公民黨黨魁楊岳橋則批評法例的豁免條款非常弱，不能予採訪的記者和進行人道救援的醫護足夠保障。他又指今天的情況與半年前政府建議修例似曾相識，形容是「同一班廢柴（官員），係將香港帶入政治深淵嘅垃圾」，又批評若林鄭不知引緊急法會激化衝突屬「無腦」，若早知後果則是「無良心」。

剛出獄的社福界議員邵家臻稱，沒有想過昨天離開赤柱監獄，就與香港人一起進入一個更大的監獄。議會陣線區諾軒批評引用緊急法是純粹人治，指市民要求林鄭引用緊急法停工時，林鄭當時以無法理基礎拒絕，但現在卻引用緊急法。對於有指香港禁蒙面是因外國也有蒙面法，區諾軒批評有這種想法的人是「個腦生喺屎忽」，反指香港也沒有外國的民主政制，「唔好再拎有民主制度嘅外國類比。」

郭榮鏗形容引用《緊急法》是香港邁向極權的第一步，又指引用《緊急法》立法繞過立法機關，加上限制市民的集會自由，做法屬違憲，正與法律界研究相關法律，行動正積極籌備當中。