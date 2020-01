政府推出新宣傳片　指「青年人乜前途都冇！」

反修例風波示威者指出的政治訴求如「五大訴求」,政府並未答應,社會撕裂,雙方各自都有宣傳攻勢。政府新聞處今日(3日)在youtube發布一首歌,為政府宣傳攻勢的新一波。

「追求自由?香港已經很 很自由」

政府新聞處發布一首題為《青紅皂白 清楚明白》的饒舌歌(Rap),內容與近月反修例活動有關,指「說是和平訴求,變了暴力街頭」。歌曲內容指年輕人刑毀傷人「還讚年青人夠勇武」,表示「他們甚麼前途也沒有!」

歌曲又稱:「追求自由?香港已經很,很自由」,又指「人人也要清楚明白,青紅皂白,是非黑白,怎樣也要清楚明白」。

政府宣傳歌曲《青紅皂白 清楚明白》↓

歌詞將畫面顯示字樣全部寫出來

不過,歌曲頗為粗製濫造,除了大量重覆「白」字而不是用押韻字之外,youtube附設的歌詞將「熒幕蓋字」(意指畫面顯示的文字)都寫出來,最後更寫住「香港特別行政區區徽」,估計是將製片的畫面分鏡當做歌詞全部貼出來。

示威者創作多首反修例歌曲

反修例示威者方面多個月來創作不少歌曲,除了《肥媽有話兒》和《願榮光歸香港》,亦有香港饒舌組合所作的《二零一九》。《二零一九》歌詞表示「壞咗響個制度」,又質問「矛盾邊個製造」。

LMF反修例歌曲《二零一九》↓

Hip Hop、Rap如涉政治 均反政權

事實上饒舌音樂是嘻哈(Hip Hop)的一種。饒舌有多種不同主題,包括基層黑人生活、暴發戶炫富等。而如果涉及政治,由於黑人過往都是受壓迫的一群,音樂內容都是反對政府、反對極權、反對不公義,以及訴說被政權、警察、社會打壓的遭遇。

Dr. Dre經典歌曲 斥警察射殺黑人青年

例如最有影響力的饒舌歌手Dr. Dre,1988年就有歌曲《Fxxk the Police》,大罵警察射殺黑人青年。

就算是較商業化的歌手Kanye West,2013年亦有歌曲《New Slaves》,斥責社會種族歧視和拜金主義的醜惡。

Eminem在2004年總統大選前發表《Mosh》,呼籲投票踢走喬治布殊↓

Eminem呼籲投票踢走喬治布殊

饒舌歌手甚至會「直線抽擊」保守派共和黨總統。殿堂級歌手Eminem在2004年美國總統選舉前就發表了《Mosh》,直指要組成人民軍隊「To disarm this Weapon of Mass Destruction That we call our President」(解除這個被稱為總統的大殺傷力武器之武裝)。

Ice Cube直指特朗普涉通俄門應被捕

而到了特朗普主政的2018年,Ice Cube更發表了歌曲《Arrest The President》,指特朗普「通俄門」證據確鑿要被拘捕。