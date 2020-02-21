被指與成龍等人飯局　涂謹申：相片是多年前出席導演會春茗

日前網上有片段，警務處處長鄧炳強與香港明星足球隊成員飯聚，期間鄧炳強手持咪高峰，對各出席飯局的明星讚口不絕，並向演藝界道謝，強調大家都是「老友」。 有網媒今日（21日）刊出一張舊相，相中可見民主黨立法會議員涂謹申在一個飯局中，與一班知名演藝人事合影，包括成龍、陳欣健（前警察）、導演爾冬陞、徐克等，質疑涂「私人生活不謹慎」，亦是議員壞榜樣。

涂謹申晚上發表聲明指，他一直擔任香港導演會義務法律顧問至今已有十多年，又指照片拍攝場合為多年前的香港導演會周年春茗晚宴，當晚他是以義務法律顧問身份應邀出席。

日前網上有片段，警務處處長鄧炳強與香港明星足球隊成員飯聚，期間鄧炳強手持咪高峰，對各出席飯局的明星讚口不絕，並向演藝界道謝，強調大家都是「老友」。（影片截圖）

對於鄧炳強與明星足球隊成員飯聚，涂謹申日前嚴厲批評，在新冠肺炎肆虐、全民同心抗疫期間，警務處處長及其高層公然無視政府減少社交活動的呼籲，參與包房聚餐及唱歌等感染高危活動，做壞榜樣向社會樹立不良防疫示範。

他又指，即使警隊高層也要避免令內部指揮階層因可能感染而癱瘓，加上處長及高層不時要外訪及接待外賓，也有可能影響到其他地方，後果可以十分嚴重。涂謹申指，對比起以前的警務處處長的公正形象和尊嚴，鄧炳強的行為令人覺得他不是一個對自己私人生活謹慎的人，更會令人懷疑他運用公權力的公正性。