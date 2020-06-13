政壇諸事町｜幼稚園高班及初小將復課　教育局政助提醒家長做準備

受到新冠肺炎疫情影響，全港學生停課多個月，幼稚園高班及小學一至三年班，將於星期一（15日）復課。 事隔多月，小朋友終於可以和同學仔見面，忍不住有抱抱等親密接觸。不過，在疫情期間大家都應該保持社交距離，如何護保小朋友衞生情況，相信是家長和老師一大考驗。 政府新聞處早前就請來教育局政治助理施俊輝（Jeff），提醒家長要做足準備。

小朋友復課 家長宜多加引導

政府新聞處早前拍攝一系列宣傳片，Jeff和特首辦主任特別助理李惠（Joyce）擔任主持，最近就推出復課相關影片。幼稚園高班至小三學生畢竟是小朋友，兩人亦提醒家長需要多加引導。

片段提醒家長，要向小朋友講解現在上學與平日不同，例如進入學校前要量度體溫，座位間隔亦不一樣，讓小朋友有心理準備，減低他們的憂慮。

攜帶備用口罩 調整作息時間

同時，家長應鼓勵小朋友自己執拾書包，提醒他們記得攜帶備用口罩。由於幾個月沒有上學，復課時又要面對不一樣的環境，家長應多些與小朋友溝通，鼓勵他們講出心中的疑慮。

幾個月不同上學，小朋友的生活習慣難免有所不同。家長應提早為小朋友重整生活習慣，調整生理時鐘，早睡早起，以及借助每日活動時間表，讓小朋友適應上學日子的節奏。

教育局網頁亦刊登了復課指引，內有體溫監測須知、情緒支援指引等，供家長參考。