民建聯晤政制局　倡本港中醫可大灣區執業　建中醫藥互認制度

民建聯今日（3日）公布《促進中醫藥在粵港澳大灣區發展》建議書，提出13點意見，包括讓香港執業中醫師可在內地公營醫療機構執業三年，打造大灣區的共同市場，讓香港內服中藥亦可在大灣區銷售。民建聯又建議打造中藥材期貨市場、建設國際化交易平台，以及療養中心、大灣區的藥材標準。 民建聯立法會議員陳恒鑌指，香港與內地的中醫藥優勢仍未發揮，指中醫是世界最獨特的醫療方式，三地中醫藥制度完全不同，故有大灣區政策亦要整合。他又指，中醫藥物現時完全沒有互認機制，所以用報告書回應有關問題。他提到，中藥期貨市場非常有潛力，希望可發揮出來。

陳恒鑌指，中藥期貨市場非常有潛力，希望可發揮出來。（陳恒鑌fb專頁直播截圖）

民建聯今日與政制及內地事務局局長曾國衞、大灣區發展專員袁民忠會面，提交建議書。陳恒鑌在會後表示，要做到兩地中藥互認，需由政府政策配合，而大灣區發展辦公室的職責就是此類工作。他相信，一旦本港中醫藥成功打通大灣區市場，未來可令香港中醫藥走向國際。

人才交流方面，陳恒鑌指，現時本港大學有中醫藥方面的學術研究，但因為研究資金不能互通，所以兩地學術層面無法交流。他又指本港中醫有人手過盛問題，因為沒有足夠的中醫院接收他們，認為讓香港的中醫師到內地公營醫療體系工作，可吸納相關經驗，亦提供到交流機會。

陳恒鑌引曾國衞：報告踏實有見地 會適當吸納

港區人大代表、民建聯副主席陳勇表示，報告是民建聯吸納意見後提出，認為香港的大律師及律師可在大灣區執業，可作為中醫師在大灣區執業的示範單位。

陳恒鑌引述曾國衞回應指，民建聯的報告踏實、有見地，政府會適當吸納，亦認同中醫藥是大灣區的發展方向之一。民建聯稍後會再與食物及衞生局會面，交代報告內容。