民主黨換屆｜新任黨主席羅健熙：理念不動搖　擬組影子黨團評時政

民主黨今天（6日）召開周年會員大會，改選中央委員會和紀律委員會，36歲的南區區議會主席羅健熙接任民主黨主席，成為歷來最年輕主席，前立法會議員林卓廷及觀塘區議員梁翊婷當選副主席。 羅健熙表示，民主黨的理念、信念不會因改屆而改變和動搖，又透露該黨將會組成影子黨團，定期見記者回應對政策、時局的看法，料卸任黨主席的胡志偉、林卓廷和尹兆堅將此擔當重要崗位。 至於日前宣布流亡海外兼退黨的許智峯，林卓廷強調，許雖已退黨，但仍是「戰友」，該黨將盡力為許智峯取回公道，批評政府沒有合理理據扣押其家人畢生積蓄，反問政府是否將其「抄家」。

民主黨新一屆領導層

將設影子黨團 胡志偉、尹兆堅料擔當重要角色

新任黨主席羅健熙表示，民主黨將繼續肩負重任，為香港和香港人付出，指不論政權打壓有多嚴重，該黨希望香港人每當張開眼的時候，也會看到民主黨與他們同行，強調該黨將堅持到底，堅守每一個陣地，呼籲每位香港人不認輸、不認命。

民主黨因民主派總辭早前總辭，沒有立法會議員。羅健熙在記者者上透露，該黨打算組成影子黨團，指會員大會上不少會員問及有相工作，不少中委和會員同意盡快設立影子黨團，料日後黨團將定期見記者，按政策範疇等作出回應。羅健熙續指表示，林卓廷日後會在影子黨團內擔當重要崗位，前主席胡志偉、前副主席尹兆堅亦有一定角色。

民主黨選出新一屆領導層，羅健熙（中）成為歷來最年輕黨主席，林卓廷（左）、梁翊婷（右）當選副主席。（余俊亮攝）

林卓廷在記者會上表示，該黨將會循所有合法的途經，包括法律上的支援，為前黨友許智峯被凍結銀行戶口一事討回公道，他斥政府並無提出合理理據，凍結許智峯及家人的銀行戶口。

梁翊婷表示，希望黨內日後就不同政策論述有更多辯論，指民主黨近九十名區議員，望可團結思考未來路向，並做好在區議會戰線上的風險管理。林卓廷表示，上任副主席後，將著力加強網上文宣及地區工作。

被問到民主黨日後會否參選立法會選舉，羅健熙表示，該黨會留意未來立法會選舉如何發展，會繼續觀察，強調民主黨會在每個不同位置奮鬥，但是否參選還看日後情況，至於議會路線如何走下去，也是新中委共同討論的議題。

中委：影子當團與公民黨做法相近

有民主黨中委表示，影子黨團與現時公民黨逢周三、周五見記者的做法相似，透過不同政策發言人回應近日的時政，藉此發揮監察政府及建制派在立法會內施政的能力，又指影子黨團的組成不限於中委成員。該中委料，各區有心出力、參與的黨友，若對不同政策籌疇有興趣，可自行「舉手」參與，倘有競爭才透過用選舉處理，料本周四召開的首次中委會將商討有關情況。