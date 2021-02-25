加股票印花稅鄭松泰批「劏房思維」　陳茂波：股市波動勿大驚小怪

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-02-25 15:44

新一份《財政預算案》提出，為增加政府收入，計劃將股票印花税税率由現時買賣雙方按交易金額各付0.1%，提高至0.13%。多名立法會議員在財委會上批評做法向中產及投資者「開刀」，影響香港國際金融中心地位。熱血公民鄭松泰批評陳茂波以經營劏房思維設計《預算案》，派發消費券令富者愈富。經民聯張華峰指，提升股票印花税將得不償失，促政府重新考慮決定或減少增幅。 財政司司長陳茂波反駁指，增加印花稅與股市下跌無關，昨天韓國及日本亦跌市，又稱股市有波動很正常，恒生指數今天升了600點，不用大驚小怪。

鄭松泰指消費券托高必需品價格

鄭松泰批評，《預算案》明顯拿中產開刀，昨天股市大跌，與政府自貶香港金融地位所致有關，又斥政府在當股市「有少少」興旺時，便出來「抽水」，增加印花稅。他批評陳茂波以經營劏房思維設計《預算案》，經濟不景的情況下，百姓節衣縮食，政府推出電子消費券，變相更只托高必需品的價格，令富者愈富。

陳茂波指，昨日不只香港跌市，韓國、日本及上海股市也有數個百分點跌幅，今早恒指亦上升了600多點，「股票市場波動常有⋯⋯不需要為一兩日波動，大驚小怪。」他稱，最重要的是市場環境及吸引力，增加股票印花稅後，市民投資10萬元股票需要多繳30元印花稅，「最重要係投資股票有冇錢賺，唔係嗰30蚊成本。」

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張華峰指會令成交縮 陳指稅非單一因素

經民聯張華峰稱，政府增加股票印花稅是向香港及內地投資者「開刀」，影響投資者信心，令成交量萎縮，最終得不償失，批評政府決定錯誤，促政府考慮撤回或減少增幅。他又反駁陳茂波，稱恆指昨日下跌超過1000點，蒸發數千億元資產，一定是由加印花稅引起，並稱陳茂波計算購買股票成本的比例錯誤，若以買賣股票利潤計算，增加3成股票印花稅並非微不足道。

陳茂波稱，很多議員對股票印花稅感興趣，要求以較長時間回應。他說，政府推動香港國際金融中心的地位，增加市場活力及成交量，並非單靠印花稅，最重要的是市場發展，提升香港競爭力，例如推出滬港通及深港通，以及港交所修例容許同股不同權公司上市後，成交量大幅增加，「如果淨係零印花稅，會唔會有呢個市場發展呢？」他稱，政府要將國際金融中心盡力做好，除股票市場外，未來亦會全力發展綠色可持續金融及債券市場。