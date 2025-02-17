約2.5萬公務員未享五天工作周　楊何蓓茵：確保公共服務不受影響

政府在2006年推動五天工作周，目前仍有15%、約二萬五千名公務員未按五天工作周模式工作，主要涉及負責出入境口岸服務、文化及康樂服務、郵務等公務員。公務員事務局局長楊何蓓茵指，上述工種不採用該模式屬「無可避免」，否則要增聘人手，涉額外開支，惟局方會善用科技安排人手，鼓勵更多部門實行五天工作周模式



立法會公務員及資助機構員工事務委員會，今日（17日）討論政府實行五天工作周的情況。（周令知攝）

立法會公務員及資助機構員工事務委員會，今日（17日）討論政府實行五天工作周的情況。公務員事務局早前提交立法會的文件顯示，截至去年9月30日，有85%公務員，即逾14萬人按五天工作周模式工作，餘下的15%即約有二萬四千多名公務員仍然非以五天工作周模式工作，主要是負責出入境口岸服務、文化及康樂服務、郵務、環境衞生服務、執法及懲教院所管理等的公務員。

楊何蓓茵稱，為了確保向市民提供的公共服務不受影響，部分工種無可避免要維持非五天工作周模式，否則要縮短部分公務員工時，及要增聘人手，涉及額外開支。

楊何蓓茵稱，會透過善用科技安排人手，利用網上服務取代櫃台服務，鼓勵更多部門實施五天工作周。（周令知攝）

楊何蓓茵強調，五天工作周不是公務員服務條件的一部分，局方要在鼓勵部門提供家庭友善工作環境的同時，做好把關工作，善用公帑。 她還稱，會透過善用科技安排人手，利用網上服務取代櫃台服務，鼓勵更多部門實施五天工作周。