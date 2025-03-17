倫敦經貿辦羅莘桉回港掌學資處　任內有職員涉違英國安法被拘控

政府宣布周雪梅今日（17日）接替羅莘桉出任香港駐倫敦經濟貿易辦事處（倫敦經貿辦）處長。翻查政府電話簿，倫敦經貿辦原處長羅莘桉回港出任在職家庭及學生資助事務處處長。



羅莘桉在英國任內最轟動的屬倫敦警察廳反恐指揮部去年公佈，一名現任香港駐倫敦經濟貿易辦事處行政經理及兩名受僱於英國內政部的執法人員因涉嫌觸犯《2023年國家安全法令》被拘控。根據外電報道，案件本月在英國開審。



羅莘桉（左）出任在職家庭及學生資助事務處處長，周雪梅（右）則接替羅莘桉的香港駐倫敦經貿辦處長的職位（政府新聞處）

倫敦警方去年五月公布有港府駐英經貿辦員工涉違英國國安法

羅莘桉2021年8月出任香港駐倫敦經濟貿易辦事處處長，作為香港特別行政區政府駐倫敦的代表，負責促進香港與英國及其他八個國家的雙邊關係，包括丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、拉脫維亞、立陶宛、挪威、俄羅斯和瑞典。

不過，羅莘桉任內最轟動的是去年倫敦警察廳反恐指揮部在5月13日公佈有一名現任香港駐倫敦經濟貿易辦事處行政經理及兩名受僱於英國內政部的執法人員因為涉嫌觸犯《2023年國家安全法令》被拘捕，並已由皇家檢察署以「協助外國情報機關」及「境外干預」罪起訴。

李家超曾指任何對特區政府的無理指控都不能接受

行政長官李家超在消息公布後表示，已要求英國政府公正處理這件事情，要確保有關經貿辦職員的權益受到保障，亦必須確保經貿辦的正常運作不受影響，任何對特區政府無理指控都不能接受。

被起訴的63歲男子Yuen Chung Biu，據悉為特區政府駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪，曾任香港警司。他獲准保釋離開法院。（路透社）

被起訴的衞志樑WAI Chi Leung Peter（此前音譯：衞志良），獲准保釋離開法院。（路透社）

案件排期本月開審 預計持續四星期

3名被告獲准保釋。當中被捕的63歲Yuen Chung Biu，為現職港府駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪，曾任香港警司。 另外兩名被起訴的衞志樑WAI Chi Leung Peter（此前音譯：衞志良）及Matthew Trickett，在英國先後開設同名的保安公司，衞志樑自稱曾任英國軍人及警察，更曾擔任物業投資顧問，Matthew Trickett 則報稱為保安顧問。而遭英國警方起訴後，曾任英國皇家海軍陸戰隊的37歲特里克特（Matthew Trickett），在同月19日被發現倒斃於當地一個公園內。英國警方後來指，特里克特的死因沒可疑。至於2名被告的案件，據外電報道會在今年3月開審，預計持續四周。

香港駐倫敦經濟貿易辦事處（Hong Kong in London FB圖片）

而接替羅莘桉倫敦空缺的周雪梅表示，期待與不同界別的夥伴攜手合作，推廣香港的核心優勢、國際競爭力、龐大的商業潛力和多元文化，進一步促進香港與倫敦經貿辦負責的九個國家之間更緊密的經濟、商業及文化聯繫。

1989年加入政府的周雪梅，曾任職貿易主任職系，2014年轉職政務職系。她曾於多個政策局及部門工作，包括工業貿易署、香港駐華盛頓經濟貿易辦事處、香港特別行政區政府駐北京辦事處、財經事務及庫務局、前食物及衞生局和香港駐布魯塞爾經濟貿易辦事處。她出任倫敦經貿辦處長前為發展局首席助理秘書長，負責市區更新政策。