政府34個「受限制職系」　2個已成「一人職系」、9個「清零」

政府為控制開支，本年度預算案提出要削減一萬個職位。原來，現時公務員體制內有34個「受限制職系」即招聘必須獲公務員事務局批准，截至去年底總計仍有855人，當中有12個職系不論編制或實際人手只剩下個位數，有2個職系更只剩下1人，分別是通訊控制員和視覺矯正師；另有九個職系的編制和人手更已「清零」。



至於在預算案公布前後受關注的打字員職系，截至去年底編制職位仍有214個，實際人手則為132人。而打字督導編制有4個，但實際人手已是0。



公務員體制內有34個「受限制職系」（林靄怡攝）

公務員事務局在回答立法勞工界議員周小松的有關審議本年度預算案的特別財委會書面回覆中指出，「受限制職系」主要包括一些未來人力需求不確定的公務員職系，例如有過剩人手或正進行體制檢討的職系。該等職系必須獲得公務員事務局批准方能進行招聘，除非發展前景明朗，有明顯而確定的人手需求，公務員事務局不會輕易給予批准。

根據當局提供的資料，目前政府有34個「受限制職系」，不論編制和實際人數在過去四個財政年度一直持續減少，2021-2022至2023-2024的三個財政年度，該等職系的編制合計有1915個減至1451個，實際人手也由1217人減至934人，而剛結束的上個財政年度，截至去年十二月底，該等職系的編制人手進一步減至1198個，實際人手則進一步降至855人。

三個「受限制職系」編制仍有百個或以上 包括打字員

而在這34個「受限制職位」中，截至去年底編制仍有百人或以上的職系有三個，分別是編制和實際人手皆最多的辦公室助理員，編制有424個，實際人手則為320人；其次則為打字員，編制有214個，實際人手132人；及貴賓車司機的編制100人，實際人手93人。公務員事務局補充指，貴賓車司機職系因正作檢討而不受進行中的公開招聘限制，但為配合新增的運作需要，該職系透過內部招聘增人手。

十二個編制與人手只剩個位數 九職系兩者「清零」

此外，有十二個「受限制職系」的編制與際人手均只剩下單位數，當中有兩個職系的實際人手只剩下1人，分別是通訊控制員和視覺矯正師，但相關職系的編制則分別仍有3個和2個。

有九個職系則無論是編制或實際人手皆已「清零」，分別是繪圖員、爆炸品督導員、林警、產業看管長、小輪大偈、影片放影員、放射技術員、電話接線生和工場雜務員。

公務員事務局常任秘書長梁卓文。（資料圖片/張浩維攝）

回覆的公務員事務局常任秘書長梁卓文指，過去的三個財政年度及本年至今，只批准了1宗炊事員的公開招聘申請，以填補4個職位空缺。

根據資料，炊事員在截至去年底編制仍有74個，實際人手則為38人。而根據介紹，炊事員須具有為大量人數烹調中式膳食的工作經驗，要輪班和不定時工作，起薪有近一萬九千元，頂薪則有逾二萬三千元。