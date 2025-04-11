對接北都發展策略專班開會、參觀河套香港園區　討論多項深港議題

由財政司副司長黃偉綸率領的香港政府代表團，與深圳市常務副市長陶永欣率領的深圳市政府代表團，今日（11日）在香港舉行「對接北部都會區發展策略專班」第6次會議，香港代表團介紹了北都的進展，雙方就多項深港議題作出交流。



黃偉綸表示，北部都會區發展規模龐大，為香港帶來無限機遇。香港會繼續發揮「一國兩制」下的獨特優勢，擔當「超級連繫人」和「超級增值人」角色，與深圳共同推進粵港澳大灣區建設，助力國家高質量發展。



今早參觀人才公寓大樓

香港政府代表團及深圳市政府代表團，今早到訪河套香港園區，聽取土木工程拓展署和港深創新及科技園有限公司代表介紹園區在規劃、設計及建設方面的情況，並參觀了園區內剛落成的人才公寓大樓。

香港及深圳就港深西部鐵路、港深口岸建設等交流意見

在下午的會議上，香港政府簡介了去年推展北部都會區的整體工作成果，包括在去年年底公布的牛潭尾、新界北新市鎮和馬草壟發展建議，以及早前就三個「片區開發」試點徵集市場意向。香港政府亦介紹了去年11月公布的河套香港園區發展綱要；雙方亦就港深西部鐵路（洪水橋－前海）的規劃、深圳梧桐山—香港紅花嶺生態廊道的建設，以及港深口岸規劃建設的進展情況交流意見。

出席今日會議的香港政府官員亦包括發展局局長甯漢豪、政制及內地事務局局長曾國衞、保安局局長鄧炳強、運輸及物流局局長陳美寶、發展局常任秘書長（規劃及地政）何珮玲、教育局常任秘書長李美嫦、環境及生態局副局長黃淑嫻、創新科技及工業局副局長張曼莉等。