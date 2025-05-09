李家超：新聞報道助政府接地氣貼民心　傅媒應向虛假信息說不

行政長官李家超出席2024香港最佳新聞獎頒獎禮，指新聞從業員履行新聞專業使命，也承擔着對國家、對香港特區的應有之責。他期望新聞從業員透過充滿「熱度」、「溫度」、「態度」的專業新聞製作，與特區一起在世界舞台，說好中國故事，說好香港故事。



他又指出，真實是新聞的生命，事實是新聞的本源，虛假是新聞的敵人；新聞從業員必須向虛假信息說不，拒絕同流合污，更要責斥及反對虛假、偏頗和誤導性信息。



李家超（第一排中）、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室宣傳文體部副部長李曙光（第一排右八）、保安局局長鄧炳強（第一排左七）、政府新聞處處長廖李可期（第二排左八）、香港報業公會主席郭艷明（第一排左八），以及其他嘉賓在活動合照。（政府新聞處）

視新聞工作者為共建美好香港家園的同行者與貢獻者

李家超指，新聞工作者的專業報道對社會發展至關重要，中立、持平的新聞報道，讓市民更了解香港事務，培養社會對香港的熱愛和對社會的承擔，亦幫助政府了解社會意見，令各項政策措施能更精準、更接地氣、更貼民心。

他表示，新聞自由在香港受到《基本法》清晰保障，《香港人權法案》亦確保新聞自由不被侵害，而《香港國安法》和《維護國家安全條例》明文講述，香港特區維護國家安全應當依法保護香港特區居民享有的自由。他指，香港的法律和政府都支持新聞採訪工作，對於香港新聞工作者，他視為是共建美好香港家園的同行者和貢獻者，指新聞工作者須重視自身責任，以傳媒道德真誠行事，以準確事實真誠報道。

李家超（左二）在香港報業公會主席郭艷明（左一）陪同下參觀展板。（政府新聞處）

李家超：最重要是恪守新聞專業的「態度」 虛假是新聞的敵人

李家超期望新聞從業員透過充滿「熱度」、「溫度」、「態度」的專業新聞製作，與特區一起在世界舞台，說好中國故事，說好香港故事。他表示「熱度」，是指新聞從業員要以敏銳的洞察力，捕捉社會發展的經緯脈絡、民心關注的熱辣議題，續稱國家正以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業，各項事業的重大成就都是火熱題材，值得傳媒深入採訪和報道。

優秀的新聞作品也要盛載着熱愛社會、關心民生的「溫度」。能從市民的視點出發，發掘事實真相，傳遞不同聲音的新聞報道，先至才能真正成為政府與市民之間的溝通橋樑，推動社會團結和進步。

他指，最重要是報道和製作要展現出新聞工作者恪守新聞專業的「態度」，真實是新聞的生命，事實是新聞的本源，虛假是新聞的敵人。真實客觀的報道、持平公允的立場，才能驅散不實猜測和誤導。

李家超今日（五月九日）在2024香港最佳新聞獎頒獎典禮暨午餐會致辭。（政府新聞處）

李家超：傳媒應斥責及反對虛假、偏頗和誤導性信息

李家超表示，國家主席習近平曾談及希望香港建立以弘揚愛國愛港為核心、同「一國兩制」方針相適應的主流價值觀。他表示，傳媒亦應作出力量建立這一個社會主流價值觀。從新聞工作的角度，這個是認識和重視新聞對價值觀的影響，最基本的要求是捍衞新聞專業操守，因此新聞從業員必須向虛假信息說不，拒絕同流合污，更要責斥及反對虛假、偏頗和誤導性信息，以維護香港新聞的公信力。