李家超指港府全力推動青年發展　冀新來港學生推動香港繁榮

行政長官李家超在一項與新來港學生有關的活動中表示，港府一直協助新來港人士適應在港生活，包括舉辦多元化的社區融入活動，例如適應課程、社區參觀、大使計劃等；亦全力推動青年發展，舉例今屆政府起動的「連青人網絡」，促進青年互相交流，並推動內地和海外交流實習活動，幫助青年拓闊視野。他希望新來港學生成為推動香港繁榮發展的中堅力量。



香港新來港人士服務基金於今日（11日），舉辦第六屆就職典禮暨新來港學生升讀大學獎學金計劃頒獎典禮，特首李家超發表視像致辭。（政府新聞處）

李家超：得獎學生傳承對港的熱愛 令人鼓舞

香港新來港人士服務基金於今日（11日），舉辦第六屆就職典禮暨新來港學生升讀大學獎學金計劃頒獎典禮。李家超發表視像致辭時表示，基金自成立以來，一直為新來港青年及其家庭提供全方位的支援服務，幫助他們適應盡早融入香港，亦鼓勵他們積極參與社會事務，他肯定基金多年來的工作和貢獻。

他續說，不少得獎同學在畢業之後，投身公共服務和社會事務等領域，運用自身所長回饋社會，將知識、經驗和對香港的熱愛傳承下去，令人鼓舞。

去年10月，民政及青年事務局為「連青人網絡」成員舉辦江西省歷史文化交流團。（民青局Facebook圖片)

冀得獎學生推動香港繁榮發展

李家超亦介紹港府對新來港人士的支援，稱一向積極推動不同措施，協助他們早日適應在港生活，包括舉辦多元化的社區融入活動，例如適應課程、社區參觀、大使計劃和鄰里互助項目等。

他又指，今屆政府全力推動青年發展，例如起動「連青人網絡」項目，促進了青年互相交流、擴闊社交圈子；還推動內地和海外交流實習活動，幫助青年累積經驗、拓闊視野。他勉勵得獎學生努力追求學問和理想，成為推動香港繁榮發展的中堅力量。