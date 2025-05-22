立法會辯鞏固香港旅遊地位　姚柏良：政府乏數據令業界盲人摸象

立法會今日（22日）討論旅遊界立法會議員姚柏良提出的無立法效力議員議案，題為「強化香港作為國際旅遊城市樞紐的角色，鞏固其作為世界級首選旅遊目的地的地位」。姚柏良強調，必須重視數據驅動決策作用。他指出，目前政府公開的數據只有入境處及旅發局問卷調查基本數據，欠缺港人外遊數據，核心數據維度例如旅客性別、年齡、出入境模式、流動習慣、內地旅客的省份來源、持有的簽註類型等關鍵指標無從掌握。



數據不足，用大數據預測旅客流量也就無從談起，姚柏良表示，業界分析市場時難免出現盲人摸象、難作出超前部署以及精準營銷。



東壩。（洪戩昊攝）

東壩問題引起討論 姚柏良：便利郊遊不等於推生態遊

姚柏良表示提出議案是想繼續集思廣益，提振旅遊業的競爭力。他希望繼續針對內地市場，建議港府向中央爭取，進一步放寬廣州、上海、北京來港旅遊簽注安排。他指作為旅遊樞紐自然有出有入，要共同推動大灣區雙向奔赴。

他舉例早前東壩擁擠問題引起廣泛討論，政府積極應對例如解決交通問題、鼓勵錯峰出行，但他強調便利郊遊不等於推動生態遊，要提供更高質素的體驗。他期望政府用清晰政策解決發展旅遊及保育的矛盾，要善用香港生態資源，為業界創造條件。

江玉歡（黃浩謙攝）

江玉歡：無處不旅遊需避免「客大過主」、要做到「主客共生」

選委界立法會議員江玉歡表示，政府推動無處不旅遊同時要精準容量管理，避免過度擠壓本地市民生活空間，避免出現「客大過主」的失衡現象。她反問東壩出現擁擠情景，是否體驗政府發展旅遊的目標？五一期間尖沙咀海濱，大部分遊客在有限的範圍駐足，一街之隔的店鋪難受惠遊客量，是否存在失衡？

她指，要跳出淺層討論，香港旅遊轉型本質是城市治理革新，國際旅遊地標建設必須是在地性為核心，將本土文化、市民生活及旅遊發展深度結合，形成「主客共生」的永續模式。

葛珮帆（黃浩謙攝）

葛珮帆：應發展空中觀光路線 空中計程車做跳島遊

民建聯立法會議員葛珮帆指，低空經濟可以賦能海岸旅遊提供新的機遇，深圳鹽田區有直升機觀光項目，將旅客停留時間從0.5日提升至1.8日，空中視覺可以提升旅遊附加值。反觀香港有不少海岸線及摩天大樓，她認為可以參考港澳辦主任夏寶龍提及用好島嶼資源，可以用載人無人機實現半小時低空環島圈，旅客上午可以在太平山頂俯視維港景色、中午可坐飛行器到東平洲看地質公園、傍晚可經大澳水上排屋回到香港市區。她認為可以發展保育觀光航線，發展地質公園空中觀光航線、發展空中計程車做到跳島遊，甚至發展空中看大灣區的體驗。

劉震。（盧翊銘攝）

文體旅局：旅遊業發展勢頭良好 對旅客吸引力依然強大

特區政府在去年12月底發表《香港旅遊業發展藍圖2.0》，文化體育及旅遊局副局長劉震表示，《旅遊藍圖》以無處不旅遊作為核心理念，公布後政府及業界積極響應，今年旅遊業發展勢頭良好，1月至4月有1608萬訪港人次，較去年同期多10%；內地旅客佔1206萬、非內地旅客402萬，分別按年多8%及17%。他表示，五一黃金周入境人數增加，顯示香港旅遊業強勁復蘇，對旅客吸引力依然強大。