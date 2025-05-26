亞洲醫療健康高峰論壇｜李家超：貿易如健康需協作　而非孤立排外

亞洲醫療健康高峰論壇一連兩日在會展舉行，行政長官李家超在開幕儀式上致辭稱，本港致力提供開放和公平的環境，推動健康科技及學術研究，未來會在河套香港園區促進與內地醫療科技的合作。他又指出，香港為藥物註冊制度設立「1＋」機制， 將推動香港發展成為國際醫療創新樞紐。



亞洲醫療健康高峰論壇由特區政府與香港貿易發展局聯合主辦，2021年起每年舉行。李家超表示，今年的論壇雲集來自約40個國家和地區逾2800名專家，一方面就慢性疾病、醫療保健不平衡和人口老化的挑戰探討創新解決方案，同時冀望分享知識，探索亞洲及其他地區醫學和醫療技術領域的機遇。

亞洲醫療健康高峰論壇一連兩日在會展舉行。（李家超facebook）

今年論壇主題為「全球協作，共創未來」為題，李家超由醫療合作談到貿易，指出單邊主義和保護主義如同傳染病一樣席捲全球，人體依靠體內各系統和諧協作才能保持健康，同樣地全球經濟也只能在充滿互信協作和奉行多邊主義的生態系統下才可繁榮發展。

貿易和健康一樣，其韌性始於協作，而非孤立排外；而香港，定能建立具意義的夥伴和創新合作關係。 行政長官李家超

世界衞生組織總幹事譚德塞在亞洲醫療健康高峰論壇上致辭。（李家超facebook）

衞健委副主任曹雪濤：香港應積極融入國家衞生健康發展大局

國家衞健委副主任曹雪濤致辭時指出，香港應該積極融入國家衞生健康發展大局。他表示，香港在醫療健康方面發揮獨特和重要作用，「希望大家秉持人類衞生健康共同體理念，發揮中外交流的橋樑紐帶作用，加強政府間、機構間的溝通與協作」。