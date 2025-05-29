警隊公布《策略方針2025-2027》 　周一鳴：突破現有框架迎新挑戰

警務處處長周一鳴本月9日出席簡介會，向出席的高級警司及以上職級人員公布《策略方針2025-2027》詳情， 當中提出4大方針，分別為維護國家安全、善用科技以應付數碼時代的警政需求、與社群共同推動警政、裝備警隊以迎接新的挑戰。周一鳴強調，警隊必須突破現有框架，為警隊和社會帶來更大的利益，從而應對瞬息萬變環境中所帶來的挑戰。



警務處處長周一鳴強調，警隊須突破現有框架，為警隊和社會帶來更大的利益，從而應對瞬息萬變環境中所帶來的挑戰。（警聲網頁圖片）

周一鳴指出，過往十多年，警隊一直透過《抱負、目標、價值觀》及《策略方針》為人員提供清晰發展藍圖。他期望透過這次策略週期簡化工作流程、減省文書工作，並以務實態度落實《策略方針》，同時把《策略方針》的具體方向及目標傳遞至警隊全體人員，包括正規、輔警及文職人員。

維護國家安全 將制定資訊科技藍圖

國家安全處處長江學禮就策略方針一進行講解，強調國家安全是警隊上下的共同職責，加上《香港國安法》與《維護國家安全條例》兼容互補，完善執法機制並賦予警隊更大權責，大家必須有一致的領會、共同協作，持續強化維護國家安全的敏感度與能力，實踐「維護國家安全人人有責」。

就策略方針二而言，時任監管處處長呂錦豪指出，為打破獨立系統的限制，警隊將制定資訊科技藍圖和數據策略，以加強系統兼容為目標，提升行動效能與資源運用。他鼓勵各單位指揮官主動檢視如何重整工序和精簡流程，落實執行數碼方案，實現「智慧警政」的目標。

圖為高級警司及以上職級人員出席《策略方針2025-2027》簡介會。（警聲網頁圖片）

整合公關工作 優化單位架構

隨後，時任行動處處長陳東闡明今次策略方針三的要旨，在於善用有限資源，並透過與關鍵社群有效協作產生協同效應。警隊將全方位整合警隊的公關工作，提醒單位之間協調公關項目，確保信息傳遞達到最佳效果，同時深化既有持份者關係並拓展接觸新社群。

針對策略方針四，人事及訓練處處長蔡展鵬強調，誠信與專業能力是警隊核心價值，警隊將在此基礎上強化團隊精神，積極建構尊重與關懷的文化。另一方面，警隊將檢討及優化單位架構，所有同事尤其督導人員須以積極求變態度應對挑戰。即使在財政緊縮環境下，警隊仍將維持培訓交流與國際互訪，與內地以及海外執法機構保持聯繫，維持香港警隊的國際地位。

助理處長（服務質素）徐湘兒隨後就《策略方針》的檢討機制進行闡述，稱首長級高級人員會議定期評估進度與成果。於上個策略週期舉行的中期檢討會議，已有效簡化彙報進度的工作，並提供有效平台讓綱領監督審視各單位成果或所面對挑戰，故此將沿用此會議模式進行下一次的中期檢討。