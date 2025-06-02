拆局｜特首罕入西環回訪新主任　中聯辦對港由「被動」變「主導」

周霽「新官上任」中聯辦主任後，三日內兩度晤特首李家超，值得留意的是特首首次公開到中聯辦大樓回訪新主任，過往都是當選特首後走入西環。周霽在會面中提醒特首和特區政府是「香港的當家人」和「治理香港第一責任人」，表明全力支持服務香港有更好發展。



港澳辦轄下全國港澳研究會顧問劉兆佳分析，今次想突顯一個政治訊息 ——「中聯辦日後會扮演更積極角色」，意味中聯辦在港定位由過往的「被動」走向「主導」，集中火力與港府加強合作，解決經濟、民生、產業轉型問題。劉兆佳指出，當中不少政策涉及與內地合作，如創科、兩地流通問題，「全部都要中聯辦協助」，相信今次回訪反映特區政府已「肯定知道周主任嘅政治份量」。



中聯辦主任周霽在中聯辦辦公大樓內接見行政長官李家超。（中聯辦）

特首罕入中聯辦回訪新主任

李家超對上一次公開拜訪中聯辦大樓，是2022年以候任特首身份，與時任中聯辦主任駱惠寧會晤。事隔三年，李家超今天（2日）再拜訪中聯辦，是因為中聯辦主任換上周霽，亦是首次有特首到中聯辦回訪新主任，兩人握手並會談。

會上，周霽重申習近平2022年來港時的指示 ——「行政長官和特區政府是香港的當家人，也是治理香港的第一責任人」，表明將依法履責，全力支持服務香港實現更好發展。

中聯辦主任周霽在中聯辦辦公大樓內接見行政長官李家超。（中聯辦）

上兩屆特首當選後才拜訪中聯辦

上周六，周霽到禮賓府拜訪李家超，與最近幾任中聯辦主任張曉明、王志民、駱惠寧與鄭雁雄，履新後拜會行政長官的安排相若。其中，張曉明上任不足一個月內與時任特首梁振英會面；王志民、駱惠寧分別於上任第六日及第五日到禮賓府與時任特首林鄭月娥會面；鄭雁雄則在上任第三日到訪禮賓府，與李家超會面。

梁振英、林鄭與李家超也曾於特首選舉當選後，公開禮節性拜訪中聯辦，據悉曾蔭權特首任內亦曾到訪中聯辦吃飯，但未公開，共通點是未曾有特首公開回訪新任中聯辦主任。

全國港澳研究會顧問劉兆佳。

劉兆佳分析：中聯辦將扮演更積極角色與港府合作

港澳辦轄下全國港澳研究會顧問劉兆佳接受《香港01》訪問時分析，特區政府與中聯辦維持接觸溝通是必然，「你始終有咩都要大家合作，尤其推進融入國家發展大局，加強香港發展戰略同國家對接，利用好河套等地方」，香港不少政策涉及與內地合作，包括香港規則標準與內地銜接，推動兩地人流、物流、資金流、訊息流，「呢啲全部都要中聯辦協助喎」，以更好參與國家發展。

突出日後特區政府同中央加強合作推動香港發展。 全國港澳研究會顧問劉兆佳

行政長官李家超上周六在禮賓府會見新任中聯辦主任周霽。（政府新聞處）

今次是特首罕有在中聯辦換主任後回訪，劉兆佳認為如果是特首先走入中聯辦拜訪，再由中聯辦主任到禮賓府回訪特首，才會引起外界更多猜測，「新任中聯辦主任拜訪咗你，你再去回訪，幾合乎政治禮節喎」，解讀中聯辦作為中央派駐香港的單位，日後會扮演更積極有為角色。

以前未試過（回訪新任中聯辦主任），中聯辦同特區政府喺香港發展方面會有更緊密接觸。 全國港澳研究會顧問劉兆佳

行政長官李家超會見新任中聯辦主任周霽。左起：中聯辦辦公廳主任肖友梅、周霽、李家超、特首辧主任葉文娟。（政府新聞處）

周霽獲習高度信任 劉兆佳：港府肯定知道周主任政治份量

劉兆佳預料日後港府與中聯辦更加強合作，「實際上話中央會更加積極參與咁解」。周霽昨日落區時稱，有幸到中聯辦工作「是習近平總書記、黨中央我的高度信任」，劉兆佳認為特區政府今次回訪已「肯定知道周主任嘅政治份量」。

以往特首當選訪中聯辦都引起過批評，宜家無咗呢啲顧慮啦，好多香港人知道發展要得到中央大力支持。中央係咪過度左右特區政府施政，可能都無咩人再講。 全國港澳研究會顧問劉兆佳

中聯辦對港角色由「被動」走向「主導」

他說，高祀仁、彭清華擔任中聯辦主任的年代，中聯辦「極度低調」，透露自己曾與時任特首曾蔭權及官員非公開地去中聯辦吃飯，形容彼此保持接觸很正常，惟社會當時憂慮港府拜訪中聯辦會「降低身份」。

6月1日，新任中聯辦主任周霽落區到深水埗和青衣，稱想了解社區工作情況和市民生活。（中央政府駐港聯絡辦）

直至張曉明、王志民掌中聯辦的年代，劉兆佳認為「開始姿態提升咗，反映中央對香港事務角色更加加重」，形容中聯辦由「被動」階段，即「不管就是管好」或不干預政策，走到「主動參與不介入但有所作為」的階段，至今處於中聯辦「主導」階段，惟重點已不在於重塑香港政治格局，或排除外在干擾，而是集中火力在經濟、民生問題上。

所有呢啲（經濟、民生）問題解決，都涉及中央支持，同兩地合作，民生改善都需要內地同中央幫忙。 全國港澳研究會顧問劉兆佳

周霽上任第三日即落區 料加強在地調研制定對港政策

周霽上任第三日即落區，亦反映中央希望制定合適的對港政策，劉兆佳認為改組後的中央港澳辦，其中一個角色要加強對香港的調查研究工作，「在地嗰班中聯辦人使唔使做多啲呢，實際了解香港情況」，這樣才懂得協助港府解決經濟、民生、產業轉型問題，同時以扎實的研究數據向中央港澳工作領導小組匯報。

6月1日，新任中聯辦主任周霽落區到深水埗和青衣，稱想了解社區工作情況和市民生活。（中央政府駐港聯絡辦）

劉兆佳表示，今天的國際環境變化，令到香港面對社會、經濟、民生問題時，舉例要透過參與RCEP、「一帶一路」等去解決，「民生難題就算中央唔想主導，佢嘅角色都會加重參與，呢個係無辦法」，例如創科上如果不獲內地配合，香港面對西方打壓時又談何發展。