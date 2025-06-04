海岸旅遊｜四海濱設輕食攤檔　甯漢豪：不要求食物種類石破天驚

中央港澳辦主任夏寶龍去年敦促香港樹立「無處不旅遊」理念，又指出香港要用好海岸線旅遊資源。發展局局長甯漢豪今日（4日）在立法會回覆議員質詢時表示，今年將與西九文化區合作，邀請有興趣的營運者提交意向書，參與中環、灣仔、北角和尖沙咀海濱四個人流興旺的地點設輕食飲品攤檔，並在明年第一季開放前紅磡貨運碼頭改裝的特色活動空間，利用海濱資源製造新亮點。



就有關海濱工程進度，甯漢豪回覆，「活力環島長廊」大致在2031年完工；「機場鐵路掉頭隧道延展段」將研最少佔用中環海濱活動空間；九龍海濱長廊21公里可發展空間已駁通六成半。



發展局局長甯漢豪強調輕食攤檔並非「美食車」形式，指美食車有限制性，效果不理想。（直播截圖）

與西九合作 中環、灣仔、北角和尖沙咀擺檔

經民聯陸瀚民今日（4日）在立法會提問發展局是否就海濱長廊制定大型盛事計劃，及是否有措施促進業界在長廊設立長期餐飲處所。甯漢豪回應，最近觀察到西九文化區攤檔式餐飲設施較受歡迎，局方將與西九文化區企業有限公司合作，透過提交意向書及招標方式邀請有興趣的運營者，在中環、灣仔、北角、和尖沙咀海濱四個地點設輕食飲品攤檔，計劃每個地點至少有兩個攤檔餐飲設施。此外，前紅磡貨運碼頭將改裝成特色活動空間，在明年第一季開放，引進具規模的餐飲、零售及娛樂設施，利用海濱資源製造新亮點。

飲食界議員張宇人認同政府與西九合作搞海濱輕食攤檔，指「西九蝕得起」。（直播截圖）

張宇人： 西九蝕得起 寧漢豪： 政府須付費

立法會飲食界議員張宇人認同局方計劃，指「搵西九蝕得起」，但提問是否考慮為個人企業及中小企參與海濱長廊飲食拆牆鬆綁。甯漢豪回應稱「政府需要付費給西九」，是希望西九發揮文化推廣屬性，設置攤檔並配合文化活動，打造良好氣氛。她強調，「不一定要找大的飲食集團」，而且「不需要想石破天驚沒人做的事，反而要反映香港特色的食物」。她希望「（海濱）每一段都因應特色有一些常設的餐飲設施」。

霍啟剛提問政府是否有長遠規劃，將海濱空間提供給有經濟效益的大型活動。（直播截圖）

體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛提問政府是否有長遠規劃，將海濱空間提供給有經濟效益的大型活動。甯漢豪表示，目前的「短期租約」形式是為了引入市場力量，增強特色，同時給予政府主導權，適時監視營運者的質素及引入新構思時方便再招標。她補充，新租約建議已由過去的3年延長至5年，並在招標中要求營運者提供吸引遊客的方式，及寫明會否提供餐飲。

全長約60公里的「活力環島長廊」目標是在2027年底前駁通九成（即圖示橙色及淺藍色部份），而至今已駁通八成路段（即圖示橙色部份）。（政府新聞網）

活力環島長廊預計2031年竣工

陸瀚民就幾項有關海濱長廊的工程進度提問。甯漢豪表示，政府將爭取在2031年大致完成在港島建造的「活力環島長廊」，目前該工程已駁通八成半，接下來的6公里涉及較多技術考量和複雜工程。

陸瀚民關注幾項海濱長廊的工程進度。（直播截圖）

另外，政府計劃在機場鐵路中環香港站以東建造500米的隧道讓列車掉頭，以提高載客量及運行效率，相關工程需要在地面設置佔地約1200平方米的通風樓，有議員質疑此舉影響中環海濱活動空間。甯漢豪指政府正與港鐵積極優化設計，盡量縮減大樓面積及高度，「目標是令到有關的工程，無論是永久和臨時的設施都盡量不需要佔用中環海濱空間」。

九龍海濱長廊2028年將駁通八成

甯漢豪又指，九龍海濱長廊可發展的海濱達21公里，目前已駁通六成半，包括大角咀、西港文化區、尖沙咀和茶果嶺，2028年將駁通八成，主要是啟德一带的海濱和前紅磡貨運碼頭的用地，餘下兩成會通過私人發展項目建設。她透露，明年將向公眾開放西九文化區至大角咀海傍行人通道。她續指，政府將在短期內展開東九龍海濱長廊研究，進一步探討紅磡和土瓜灣一代未打通的海濱段落。