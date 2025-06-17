直播｜李家超行會前見記者　夏寶龍訪港、高級公務員問責制成焦點

行政長官李家超今天（17日）出席行政會議前見記者，預料中央港澳辦主任夏寶龍訪港成焦點。據了解，夏寶龍將在明天（18日）起來港五日，預計周六（21日）出席「香港國安法公布實施5周年論壇」。



另外，高級公務員問責制預料成為焦點。李家超日前表示正審視建立「高層政府官員責任制」，加強政府部門主管和高級公務員的領導作用，提升政府治理水平。



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6月10日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（廖雁雄攝）

據了解夏寶龍明天起訪港五天

夏寶龍即將連續第三年來港調研考察，據了解，他將在明天（18日）抵港，周日（22日）離港，預計會出席周六（21日）舉辦的「香港國安法公布實施5周年論壇」並發表演講。《香港國安法》實施五周年不只具象徵意義，隨着基本法23條本地立法完成，本港已基本補足維護國家安全的法律框架短板，今後重點將是持續完善執行機制。

夏寶龍過往多次在關於國家安全的活動向香港發表講話，香港需要做好國安工作固然是其中重點，「發展」也一直是他強調的關鍵詞。顯而易見，在香港已大致築牢國家安全屏障的今天，夏寶龍此次訪港定不會只聚焦國安，他將如何了解香港經濟與民生現況，對過往曾多次考察的北部都會區發展有什麼新指示，成為政商兩界密切留意的事情。

6月10日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（廖雁雄攝）

李家超擬推出高級公務員問責制

本屆特區政府上任之時，國家主席習近平提出四點希望，第一點是「着力提高治理水平」。行政長官李家超在就任將滿三周年之際表示，正審視建立「高層政府官員責任制」，加強政府部門主管和高級公務員的領導作用，提升政府治理水平。

李家超認為，公務員聘任制度雖然與政治任命的司局長不同，但「責任制」要存在，要求部門領導在日常管理工作中發揮其領導責任，避免發生「重複性、嚴重性的問題」。