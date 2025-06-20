夏寶龍訪港｜下午到海洋公園探港產大熊貓

中央港澳辦主任夏寶龍訪港第三日，今日（20日）下午到海洋公園參觀「港產」大熊貓「加加」、「得得」，以及中央贈予香港的第三對大熊貓「安安」、「可可」。



夏寶龍的車隊在下午3時許抵達海洋公園，行政長官李家超、中聯辦主任周霽等人陪同。一行人在海洋公園內逗留了約一個小時，參觀了兩個熊貓館及館內的精品店。

6月20日下午，中央港澳辦主任夏寶龍參觀海洋公園熊貓館。（夏家朗攝）

港產大熊貓帶旺海洋公園 今年入場人次已增近兩成

特區政府在去年7月1日宣布中央同意次贈送一對大熊貓予香港特區，兩隻贈港大熊貓安安與可可在去年國慶前夕抵港，2007年來港的大熊貓盈盈則在去年8月誕下一對龍鳳胎。安安、可可由去年12月開始與公眾見面，港產大熊貓加加、得得則由今年2月起與公眾見面。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩日前透露，受惠於安安、可可、加加、得得與公眾見面，海洋公園今年以來的入場人次比去年同期增加約19%。

明日出席國安法五周年論壇 料發表主題講話

夏寶龍今日早上在政府總部與本港工商界代表座談，與會者包括多個大企業高層及商會負責人。雙方交流了近三小時。夏寶龍隨後到香港君悅酒店用膳。

夏寶龍今次訪港，最主要活動是出席明天在會展舉行的香港國安法頒佈實施五周年論壇，預計他將在論壇上發表主題演講。他將於後日離港。