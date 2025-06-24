逾30名高級公務員赴北京研習國家事務 了解憲法體制及AI發展
撰文：馮子健
出版：更新：
公務員事務局局長楊何蓓茵今日（24日）在社交平台表示，逾30名高級公務員今日起在北京大學參與為期12日的國家事務研習課程，期間會深入了解國家憲法體制和最新發展、國際格局演變，以及人工智能（AI）的技術創新和產業發展等課題。
及後，研習班會轉赴安徽考察，了解國家近代歷史文化和當地最新發展情況，以及了解當地如何將科技成果轉化為發展。
在北京大學研習一星期 及後轉赴安徽考察
楊何蓓茵表示，研習班今日 (24日) 起在北京大學展開研習，會在30日出席《香港國安法》專題講座，屆時會有專家作權威解讀。她表示，研習班會在北京大學研習一星期，期間會深入了解國家憲法體制和最新發展、國際格局演變，以及人工智能技術創新和產業發展等課題。
研習班隨後會轉赴安徽考察，了解國家近代歷史文化和當地最新發展情況，將參觀安徽創新館，了解當地推動科技創新發展。
楊何蓓茵期望公務員研習後可用創新科技協助政府
楊何蓓茵指，人工智能對全球各行各業產生變革性的影響，特區政府在今年初將人工智能提升至關鍵產業，顯示推進人工智能的決心。
她感謝北大為此行作精心安排，亦希望學員在研習後，日後在工作崗位上主動自覺維護國家安全的同時，善用創新科技協助政府推動社會創新和改革。
調公務員去議員辦事處體驗工作？楊何蓓茵：人手緊張 有10%空缺選民登記6.2截止 鄧炳強落街市呼籲 楊何蓓茵「洗樓」派傳單公務員待遇｜議員批政府躺平推5天工作 楊何蓓茵：公帑要善用削公務員編制｜楊何蓓茵：研部分用AI代替 部門缺人仍可繼續招聘特別財會｜刪一萬職位 楊何蓓茵：不宜為減首長職位推局署合併