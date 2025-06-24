逾30名高級公務員赴北京研習國家事務　了解憲法體制及AI發展

公務員事務局局長楊何蓓茵今日（24日）在社交平台表示，逾30名高級公務員今日起在北京大學參與為期12日的國家事務研習課程，期間會深入了解國家憲法體制和最新發展、國際格局演變，以及人工智能（AI）的技術創新和產業發展等課題。



及後，研習班會轉赴安徽考察，了解國家近代歷史文化和當地最新發展情況，以及了解當地如何將科技成果轉化為發展。



30多名高級公務員參與為期12天的國家事務研習課程。（楊何蓓茵Facebook）

在北京大學研習一星期 及後轉赴安徽考察

楊何蓓茵表示，研習班今日 (24日) 起在北京大學展開研習，會在30日出席《香港國安法》專題講座，屆時會有專家作權威解讀。她表示，研習班會在北京大學研習一星期，期間會深入了解國家憲法體制和最新發展、國際格局演變，以及人工智能技術創新和產業發展等課題。

研習班隨後會轉赴安徽考察，了解國家近代歷史文化和當地最新發展情況，將參觀安徽創新館，了解當地推動科技創新發展。

特區高級公務員北京大學國家事務研習班今展開研習，一眾學員與北京大學港澳研究院名譽院長饒戈平（前排左六）和北京大學法學院黨委書記唐金楠 （前排右五）拍照留念。（楊何蓓茵Facebook）

楊何蓓茵期望公務員研習後可用創新科技協助政府

楊何蓓茵指，人工智能對全球各行各業產生變革性的影響，特區政府在今年初將人工智能提升至關鍵產業，顯示推進人工智能的決心。

她感謝北大為此行作精心安排，亦希望學員在研習後，日後在工作崗位上主動自覺維護國家安全的同時，善用創新科技協助政府推動社會創新和改革。