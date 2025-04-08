特別財會｜刪一萬職位　楊何蓓茵：不宜為減首長職位推局署合併

新一份財政預算案提出削減公務員編制，預計兩年內減一萬個，不過公務員編制早有逾兩萬個職位空缺。公務員事務局局長楊何蓓茵今日（8日）在立法會主動解畫，指預算案所指是要「檢討所有職位的必要性」，包括有員工在位及空缺職位，例如會保留航空交通控制主任、消防隊長，也會將在職員工調職，或重新分配工作。



新民黨選委界黎棟國質疑，削減職位的大勢下，為何首長級常額職位並未削減，詢問當局會否透過「局署合併」削減首長級職位。楊何蓓茵就答，「局署合併」只適用工作單一、相似的局和署，例如教育局，故不宜為了減職位貿然合併。



楊何蓓茵表明不會單純為削減人手而推動局署合併（周令知攝）

削減一萬職位不等同所有有空缺職位均削減

新一份財政預算案提出，預計到2027年4月1日將削減10,000個公務員編制職位，不過根據公務員事務局網頁，截至去年九月底，政府職位編制已降至193,645個，實際有174,135位公務員，即本身已有21,865個空缺，坊間質疑此舉並不能削減人手。

楊何蓓茵今日出席審議預算案的立法會特別財委會時，主動提及坊間對公務員編制的關注，她指財案提出縮減編制，是要檢討所有職位的必要性，包括有員工在位及空缺職位，從而優化人手安排，「但這不代表所有空缺職位都削減，就可以直接達到目的」。

楊何蓓茵說，會繼續保留、招聘公共服務有需要的職位，如航空交通控制主任、消防隊長；至於有員工在位的職位，也可透過調職和重新分配工作削減。

（黃偉民攝）

「局署合併」減首長職位是否可行？

新民黨選委界黎棟國指出，局方早前答覆稱，未來幾年不會刪減首長級常額職位，反而有時限職位有刪減計劃，他詢問當局會否考慮「局署合併」的方式，以刪減首長級常額職位。

楊何蓓茵首先澄清，首長級常額職位並非一定不減，2024/25年度，包含有時限職位在內，首長級總共減少20個，現時不宜再為了減職位，而進行「局署合併」。

她解釋，「局署合併」在特定環境下確實有好處，例如現時的教育局和房屋局，因為它們的局和署所負責的工作單一、相似，但對於一些複雜的局來說，因其下轄的各個署負責的工作不同，所以未必適用「局署合併」。

政府有「受限制職」，招聘前須獲公務員事務局批准

楊何蓓茵：優先削減「受限制職位」

工聯會林振昇提問，現時打字督導編制仍有四個，當局為何還未取消，會否是相關部門希望保留編制以獲撥資源。他續說政府能否每三年檢視招聘須獲公務員事務局批准的「受限制職位」名單，盡快落實取消部分職位。

楊何蓓茵表示，打字員亦並非做傳統打字的工作，而是負責使用電腦軟件輸入數據，另外近年已將逾2000個打字員轉為文書職位。至於「受限制職位」，她稱已嚴格限制其招聘和晉升，亦會依據財案提出2026/27年度、2027/28年度每年削減2%編制的要求，首先削減受限制職位。