香港首辦世界品牌大會　李家超：服務更多內地品牌「出海」

香港首屆世界品牌大會今日（8日）舉辦開幕儀式，行政長官李家超致辭時指，多年來內地很多新興消費品牌都首選香港作為企業「出海」的第一站，而香港具備與國際接軌的監管制度、專業金融服務、多元文化氛圍，可服務更多內地品牌走向全球。他說，政府亦積極維護本港的保護知識產權制度，為內地和海外的品牌交易提供更好監管環境。



特首李家超今日（8日）出席香港首屆世界品牌大會。圖示（左七起）外交部駐港副特派員李永勝、李家超、國際品牌科學院董事會主席蔡冠深博士和其他嘉賓合照。（政府新聞處）

李家超：香港是全球品牌匯聚重要平台

李家超表示，近年來國家的通訊設備、新能源汽車、無人機等創科產業令世界矚目，打造出多個國際知名品牌。他認為，成功建立自家品牌，能為企業增值，推動國家經濟持續發展，更可以鼓勵產業推出特色產品，提升競爭力。

他強調，香港一直是全球品牌匯聚的重要平台，多年來，內地不少新興消費品牌，包括特色餐飲、影視娛樂、專業服務，以至新能源產業，都首選香港作為「出海」的第一站。

李家超稱，香港在「一國兩制」下擁有「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，與內地同根同源，更具備與國際接軌的監管制度、自由方便的經濟環境、專業金融服務、多元文化氛圍等，可服務更多內地品牌走向全球，「為品牌強國建設作出貢獻」。

行政長官李家超。（梁鵬威攝/資料圖片）

國際品牌科學院揭牌 擬向聯合國申請永久主辦「世界品牌日」

李家超又表示，港府積極維護香港健的保護知識產權制度，保障專利、版權及商標等，打造香港成為區域知識產權貿易中心，為內地和海外的品牌交易提供更好監管環境。

他又提及，政府正全力支援香港企業開發自家品牌，包括設「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」，資助企業品牌創新；貿發局舉辦「香港好物節」等活動，推介香港優質商品和服務等。

大會開始前舉行了「國際品牌科學院」揭牌儀式。國際品牌科學院董事會主席蔡冠深表示，將向聯合國申請以香港為「世界品牌日」永久主辦地，並由科學院聯手各大商會、特區政府與中外企業，共同推動舉辦「世界品牌及知識產權交易會」，以及構建世界級品牌檢測、認證體系和知識產權保護機制，發布以香港冠名的品牌榜單。