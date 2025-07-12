美國延長對香港緊急狀態命令　港府：卑劣政治技倆詆毀香港

美國白宮宣布再次延長「針對香港局勢宣布的國家緊急狀態」。特區政府昨晚（11日）對此表示強烈譴責，批評美國政府再次以政治凌駕法治，妄圖以卑劣政治技倆詆毀香港特區依法防範、制止和懲治危害國家安全的工作。外交部駐港公署發言人亦表示強烈不滿和堅決反對。



金鐘添美道政府總部。（黃偉民攝）

港府發言人：美國妄圖干預香港依法施政

特區發言人指，美國一再公然違反國際法和國際關係的基本準則，透過再度延長所謂「針對香港局勢宣布的國家緊急狀態」，肆意干預中國內政和香港事務，實屬蠻橫無理。美國一再妄議香港情況，繼續對香港實施所謂「制裁」，妄圖干預香港依法施政、破壞香港法治和社會繁榮穩定，其卑劣圖謀注定不會得逞。

發言人指《香港國安法》實施五年多以來，執法部門一直根據證據、嚴格依照法律，以及按有關的人或單位的行為而採取執法行動，與其政治立場、背景或職業無關。發言人又表示，自香港回歸祖國以來，人權一直受到《憲法》和《基本法》的堅實憲制保障。特區強烈要求美國立即停止不符合國際法和國際關係基本準則的行為，立即停止干涉純屬中國內政的香港事務。

外交部駐港特派員公署指，落實《香港國安法》後，社會恢復穩定。

外交公署斥美國持續對香港進行無理單邊制裁

外交部駐港公署發言人則表示，美國做法是無理干涉中國內政和香港事務，表示強烈不滿和堅決反對。發言人指，香港維護國家安全立法正當必要，符合國際通例，批評美國背離基本事實，罔顧公道人心，踐踏法治精神，連續第六次將香港與其「國家緊急狀態」掛鉤，以國內法為依據持續對香港進行無理單邊制裁，是將經貿工具武器化的霸權行徑，是干預香港事務的政治操弄，是逆歷史潮流而動的短視行為，充分暴露其虛偽荒謬的雙重標準和強盜邏輯。

公署呼籲美方認清大勢、正視現實、丟掉妄想，恪守國際法和國際關系基本準則，切實尊重中國主權和香港法治，立即停止幹涉中國內政和香港事務的政治操弄。