一片拆解｜日本城被誤傳結業真相　苦訴業主拒減租後逆轉「翻生」

創立34年的家庭用品連鎖店日本城，早前被誤傳結業，源於多區有分店貼上「裝修清貨」、「租約期滿」減價，惹來全線結業先兆疑雲。日本城老闆魏麗霞日前向《香港01》闢謠，並苦訴業主不願在差過疫情的市道下減租，語重心長呼籲政府帶頭減租。翌日即有好消息，日本城部分分店獲業主從善如流酌情處理，最終決定續約。



今次日本城事件，揭示零售業悲歌，減租呼聲愈來愈高，中原地產施永青率先公開在旺角舖位劈租一半，響應全國政協副主席梁振英的呼籲。《香港01》整理一片看清。



大埔新達廣場日本城分店貼出「租約期滿，全場5折」。（香港01讀者林女士攝）

日本城魏麗霞專訪｜零售｢窒息｣盼政府帶頭減租 業主企硬數間結業

全港有超過300間門店的日本城，創立34年突然引起全線結業的疑雲。源於多區分店貼上「裝修清貨」、「租約期滿」減價，日本城母企國際家居零售有限公司澄清，結業傳言不符事實，公司財務狀況穩健，持續保持盈利。

公司主席魏麗霞接受《香港01》專訪時透露，近期只有個位數店舖結業，源於少數業主不肯減租，包括房署轄下石硤尾邨的分店。她說，目前零售環境很需要業主與租客互相支持，「唔可以剩係租客自己諗，業主都必須要做」，希望政府響應全國政協副主席梁振英的呼籲帶頭減租，憶起疫情期間政府也願減租，「宜家艱難過疫情，點解唔減？政府扶持好緊要。」

日本城老闆魏麗霞苦訴香港部分業主拒減租後翌日有好消息，部分分店獲從善如流酌情處理，最終決定續約。（潘耀昇攝）

展望未來，她透露日本城順應「輕消費」的趨勢，將提供更便宜、更具性價比的貨品，坦言香港人消費雖保守，但非不願消費，只是難與網購平台鬥，希望建立一種「入到嚟買嘢無壓力，買幾十蚊都好Happy（開心）」的消費模式。

梁振英指業主若能「隨行就市」減租，小幅降租亦可助商戶提升利潤，甚至吸引新入行的人願意開舖位。(歐嘉樂攝/資料圖片)

梁振英再籲業主隨行就市減租 指空置率新高「反害自己」

零售與餐飲業持續低迷，近期多家連鎖集團相繼結業。全國政協副主席梁振英開腔敦促業主減租「做旺個市」，指本港零售及餐飲業正面對艱難時期，商業樓宇空置率創歷史新高。他呼籲業主應順應市場趨勢調整租金，強調「等待不會換回理想租金」。

他說除了市民北上消費成風、外賣及網購模式改變消費習慣外，商舖租金未能因應市場變化調整，亦是業界經營困難的主因。他直言，市場經濟的核心優勢在於其靈活調節的能力，若業主逆市而行，無視最新市場的變化，如人們的購物習慣、飲食習慣、消費點的選擇，「最終受害的就是他本人」。

近期多家連鎖集團相繼結業。(黃偉民攝）

針對減租幅度方面，梁振英指出，本港5月份零售總額臨時數字由低位回升，希望增長能夠持續。他反問「如果業主減一、兩萬是不是重要呢？」他指出，現時很多零售舖位或餐飲大集團，每間舖位收入大致差不多，若業主願意減租，就等於可以維持其利潤，或可令其利潤增加一倍，讓新入行的人願意開舖位。他直言：「你不願意減租，還是維持三年前的租金，他就無利可圖。」