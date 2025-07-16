47人顛覆案．上訴｜鄒家成指原審官法發問佔45%　質疑屬過份干預

民主派2020年辦初選時被指違《國安法》，其中12名顛覆國家政權罪成的被告提出上訴，該聆訊今午(16日)在西九龍裁判法院(暫代上訴庭)續審。被告鄒家成和余慧明均指他們自辯時，原審法官有過份干擾之嫌，其中鄒家成指原審官提問佔了總提問的45%，令他得不到公平審訊；余慧明則指她自辯時，原審官多次打斷其律師的提問，令她在某些情況下無法說出其辯解，對她造成不公。



餘下兩名被告就定罪的上訴

鄒家成指原審官提問佔45%，有過份干擾之嫌。(資料圖片)

鄒稱35+不可能原審官有作回應

代表鄒家成的大律師關文渭指，原審法官過度干預，鄒因此未獲公平審訊。關舉例指出，鄒自辯稱認為「35+」不可能，原審法官李運騰稱不理解其說法，法官陳慶偉則說：「這是沒有邏輯。」關著上訴庭想像，若原審時設有陪審團，會否有陪審團這樣公開地在庭上評論。

官分享曾做獨立委員會經驗

關再舉例指，鄒作供講及「五大訴求」中，包括成立獨立調查委員會，以及若政府同意成立，會否在預算案中反映。法官陳慶偉即自稱有做過獨立調查委員會的經驗，認為即使政府同意成立委員會，或不會在預算案中反映。關質疑陳官是在庭上作供。

此外，鄒作供時講及對「35+」持不同立場的人，陳官著鄒聽清楚，又稱不想鄒虛構證供。關質疑陳官作出威嚇。

首天作供官發問比辯方律師還要多

關續指，鄒作供首天，當時代表鄒的大律師發問112條問題，3名法官則問了153條問題。鄒整個作供中，法庭問了45%的問題。關強調，《國安法》亦保障被告獲得公平審訊，認為鄒未獲公平審訊。

余慧明指其律師提問時多次被原審官打斷及制止。 （廖雁雄攝）

律師欲問五大訴求底線被制止

代表余慧明的資深大律師彭耀鴻指，余自辯時被原審法官多番打斷，或不准其大律師發問某些問題。例如律師想問余「五大訴求」的底線，原審法官指不相關不准問，余原有機會回應指她會作出妥協，但她不被允許回答。

控方就各被告定罪上訴個別陳詞的回應

法官需發問以作澄清

代表控方的高級助理刑事檢控專員劉德偉回應指，原審時不設陪審團，原審法官亦需就事實作裁斷，他們可以發問問題以作澄清。鄒家成和余慧明審訊時都有律師團隊，亦能帶出其案情。原審法官在裁決中，亦詳細列出他們對證供的評估，認為兩人已獲公平審訊。

有環境證供支持民主黨有一致立場

就林和黃的定罪上訴，律政司回應指，案中有強烈環境證供，支持原審法官裁定民主黨有一致立場，包括黃碧雲在Facebook帖文和在選舉論壇發言等；他們指胡志偉的發言不代表該黨，律政司認為不能抽離獨立考慮其證供，並指胡當時是民主黨主席，參選時夾附共同綱領，認為原審法官並無誤解。

被告就判刑上訴陳詞

吳政亨認為原審官判刑時，未有分析其參程度。（資料圖片）

吳政亨稱無施壓要參選人否決預算案

此外，被判囚7年3個月的吳政亨亦就判刑上訴。上訴方指，吳政亨發起「三投三不投」，但不涉提倡否決預算案。吳的律師指，吳沒有重大影響力，也沒有向參選人施壓要他們否決預算案。此外，吳和戴耀廷的訊息亦不涉否決預算案和「攬炒」，認為原審法官判刑時未有分析吳的參與程度，及他和其他被告的比較，其量刑起點較部份承諾否決預算案更高。

12名上訴人

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提出上訴的12被告包括：鄒家成、吳政亨、何桂藍、林卓廷、余慧明、黃碧雲、楊雪盈、何啟明、鄭達鴻、陳志全、梁國雄及黃子悅。其中黃子悅認罪，只就刑期上訴，其餘11人就定罪及刑罰上訴。大律師劉偉聰被裁定罪名不成立，律政司就劉的無罪裁決上訴。

案件由上訴庭三名法官潘兆初、彭偉昌和彭寶琴審理。

案件編號：CACC253、263、268/2024

案情回顧