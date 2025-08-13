李家超指示月底舉行大型反恐演練　提升部門應對恐怖襲擊能力

行政長官李家超今日（13日）主持「行政長官反恐督導組」首次會議，指示相關政策局及部門於本月下旬舉行跨部門大型反恐演練，模擬應對恐怖分子襲擊香港重要基礎設施。會議亦討論反恐「三層防範機制」進展、全球及本地恐襲威脅形勢，以及特區政府反恐策略方向。



行政長官李家超今日主持「行政長官反恐督導組」首次會議。（李家超fb相）

強化反恐機制 制定應對策略

李家超強調，雖然香港整體安全穩定，但全球恐怖主義形勢複雜多變，香港作為國際城市，須警惕國際恐襲及本土恐怖主義威脅。是次大型反恐演練旨在提升各部門的協調及應變能力，加強反恐意識，確保香港能有效應對不同形式的恐怖襲擊。

「行政長官反恐督導組」負責指導及制定反恐方針和策略。（李家超fb相）

跨部門演練提升應變能力

「行政長官反恐督導組」為李家超在去年的《施政報告》中提出的反恐「三層防範機制」中的最高層架構，負責制定反恐方針及策略。督導組由行政長官擔任組長，政務司司長、財政司司長及律政司司長出任副組長，成員包括多個政策局局長及部門首長。

第二層「保安局局長反恐統籌組」負責協調部門合作，第三層則設七個跨部門工作小組，跟進及執行具體反恐工作。

李家超強調，全球恐怖主義形勢複雜多變，跨部門大型反恐演練能有效提升反恐意識以及應對能力。（李家超fb相）

李家超指，本次會議討論了各層級反恐工作的進展，並針對國際及本地潛在威脅制定應對策略。跨部門大型反恐演練能有效提升反恐意識，以及各政策局和部門在面對不同形式恐怖襲擊時的協調和應對能力。