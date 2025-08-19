飲用水把關失效須否問責？許正宇沒答　稱已「主動出擊」找不足

政府早前向鑫鼎鑫商貿有限公司訂購飲用水，後卻揭發該公司疑涉未經內地製造商批准投標及提供冒牌水。財經事務及庫務局長許正宇於飲用水招標風波後今早（19日）首見傳媒，被問是否有官員須就事件被問責時，指要從制度方面改善，冀找出制度疏漏，跟進事件的專責小組在本星期內會召開會議。許正宇又承認事件中「整件事上是有問題的、有不足的」，認為當局已「主動出擊」，冀在制度上優化和提升。



許正宇承認招標制度有疏漏，將於本星期內成立跨局小組完善招標採購工作。（林子明攝）

許正宇指，事件發生之後局方行動迅速，採取三重行動調查及檢視制度。他表示，審計署將就招標過程進行獨立審查，尋找當中疏漏及不足，以及事件本身問題所在；同時，局方亦將於本星期內成立跨局專責小組，共同審視招標採購機制，包括合約管理等。他強調，「價錢絕對不是唯一、也不是第一標準」，望日後完善制度避免同類事件發生。

已經聯絡供應商及製造商完成新界政府辦公室內的飲用水水質檢測，確認符合標準。（廖雁雄攝）

他續指，物流署亦就出現問題進行善後工作，並已經聯絡供應商及製造商完成新界政府辦公室內的飲用水，水質檢測，確認符合標準。他被問到是否有官員就事件被問責革職則避而不談，回答望制度上做到「表裏兼顧」。