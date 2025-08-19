公務員飲用水｜許正宇強調價錢非唯一及第一標準　將檢視採購制度

公務員飲用水風波持續，政府暫停鑫鼎鑫合約，財庫局牽頭專責小組審視採購機制。



財庫局局長許正宇今日（19日）出席活動時表示，政府發現問題後已即時從三方面仔細跟進，審計署會以獨立角色檢視事件，由他主持的專責小組於本周內開會，期望優化及提升招標採購，下一步繼續與執法部門緊密配合調查工作。

許正宇表示，事件有問題及不足，政府已主動出擊處理，全面檢視採購制度中是否存在疏落，包括合約管理等一系列環節，又強調招標價錢並非第一、亦不是唯一標準，而是綜合考慮。

鑫鼎鑫商貿有限公司獲批5,294萬元合約，為港島和部分離島的政府辦公室供應「鑫樂觀音山」桶裝飲用水，被政府指未能信納可繼續履行合約，早前被即時停用並報警。（廖雁雄攝）

稱已終止合約

被問及當局曾否付款，許正宇指，政府已經終止與供應商的合約，物流署正跟進。

另外，新界政府辦公室的飲用水方面，許正宇指已直接聯絡供應商和製造商，並確認關係，亦已完成檢測，確認水質符合飲用水標準。