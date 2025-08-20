港澳辦常務副主任徐啟方一天內見兩局長　了解香港創科、運輸發展

港澳辦常務副主任徐啟方昨天（19日）一天內分別會見訪京的創新科技及工業局局長孫東，以及運輸及物流局局長陳美寶。其中，孫東徐啟方匯報香港創科及新型工業發展的最新情況，加快河套香港園區建設、完善香港創科生態圈、推動新型工業化、促進科技產業發展等。



至於陳美寶，則向徐啟方匯報運輸及物流局最新工作進展，包括跨境運輸基建、航運物流、航空、本地交通等。他引述港澳辦充分肯定運輸及物流局工作，承諾會繼續以「破局」思維，積極推進制度改革。



創新科技及工業局局長孫東（左）昨日（8月19日）在北京拜會國務院港澳事務辦公室分管日常工作的副主任徐啟方（右），匯報香港創科及新型工業發展的最新情況，以及創新科技及工業局主要範疇工作的最新進展和未來工作計劃。（政府新聞處）

孫東亦拜訪國務院國有資產監督管理委員會，與主任張玉卓、副主任李鎮及多個局的主事官員會面。孫東介紹香港創科發展的整體布局，以及特區政府籌備設立創科產業引導基金的最新工作進展。雙方並就加強促進央企參與香港國際創科中心的建設、發揮香港國際化優勢引進高端人才支持建設國際人才集聚高地等議題進行深入討論。

孫東亦與國家發展和改革委員會外資司主事官員舉行會議，就內地機構如何參與香港引導基木等事預交換意見。隨後他到訪新紫光集團，了解該智慧科技產業集團在半導體晶片、信息通訊、金融、教育、雲服務和數字化解決方案的全產業鏈布局。他亦與一所聚焦於電子束量檢測等技術的企業領導會面，了解相關半導體檢測設備的最新技術發展成果，以及未來產業布局。

創新科技及工業局局長孫東教授（右二）周一（8月18日）在北京到國家工業和信息化部（工信部）與副部長熊繼軍（左三）和科技司、國際司和電子司相關主事官員舉行工作會議。（政府新聞處）

創新科技及工業局局長孫東（右三）昨日（八月十九日）在北京到訪新紫光集團，參觀集團展覽中心及聽取相關半導體晶片技術及產業發展成果。旁為工業專員（創新及科技）葛明（右一）。（政府新聞處）

孫東在前日啟程訪京，到埗當日先後到國家工業和信息化部與副部長熊繼軍和科技司、國際司和電子司相關主事官員舉行工作會議，以及訪問國家開發投資集團有限公司。他將在今日下午結束行程回港。

陳美寶向徐啟方匯報跨境運輸基建、航運物流、交通

同日在北京訪問的運輸及物流局局長陳美寶，亦拜訪港澳辦及參觀北京的地鐵運作。陳美寶與運輸及物流局常任秘書長蔡傑銘、副秘書長洪思敏和陳婉雯在早上拜會港澳辦分管日常工作的副主任徐啟方，匯報運輸及物流局在多方面的最新工作進展，包括跨境運輸基建、航運物流、航空、本地交通等。

陳美寶感謝港澳辦對運輸及物流局工作的充分肯定以及指導，表示會繼續以「破局」思維，積極推進制度改革。

一行人又在港鐵中國內地業務總監黃琨暐陪同下參觀地鐵16號線，了解港鐵內地業務的最新情況。港鐵近年不斷在內地及海外拓展鐵路網絡，當中包括在北京參與投資、建設和營運多條鐵路線。陳美寶又與前線員工交流，感謝他們將香港鐵路的營運經驗帶到北京及世界不同地方。