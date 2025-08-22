李家超見福建省委書記周祖翼　冀加強閩港兩地科研合作

行政長官李家超今日（22日）在禮賓府與福建省委書記周祖翼會面，就深化香港和福建合作交流意見。李家超指，現時香港多間大學與福建的大學有合作研究項目，涵蓋生物醫學、海洋科學和環境生態等範疇。他期待進一步加強閩港兩地的科研合作，促進兩地創科產業發展，為國家科技強國建設貢獻力量。



行政長官李家超（右）在禮賓府與福建省委書記周祖翼（左）會面。（政府新聞處）

李家超表示，閩港兩地同處泛珠三角區域，香港亦是福建省最大境外投資來源地。兩地政府自2015年成立閩港合作會議機制以來，在金融、經貿投資、創新科技、青年交流等不同領域展開全方位的交流合作，成果豐碩。

此外，李家超指，很高興有福建企業參與今年5月由他親自率領的商貿代表團，一同訪問中東卡塔爾和科威特開拓商機，認為充分體現了香港擔當內地出海平台角色，特區政府會繼續積極參與和貢獻國家「一帶一路」建設，發揮好「一帶一路」功能平台的作用。

政制及內地事務局局長曾國衞和行政長官辦公室主任葉文娟亦有出席會面。