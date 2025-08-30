抗戰勝利80年｜特區紀念包羅萬有　民間倡加強趣味性以深入民心

今年是抗戰勝利80周年，北京天安門廣場將舉行盛大閱兵，特區政府與社會各界連日來亦舉辦一系列活動，規模可說是歷史之最，包括多個大型巡展、設專題網頁，在9月3日當天舉行紀念儀式，等等。行政長官李家超今日（8月30日）早上出席到斬竹灣抗日英烈紀念碑園出席典禮時表示，要讓市民更全面認識抗戰歷史和抗戰勝利的重大意義，傳承英烈精神，弘揚愛國情懷。



有推動愛國主義活動的民間人士指出，特區對愛國及抗戰活動重視程度提高值得肯定，但在推廣宣傳方面，乃至多元化體驗等都仍需努力，才可令市民更有興趣了解國家抗戰史。港區全國人大代表陳勇認同，紀念抗戰歷史需要有多元化措施，他指出，本屆政府將海防博物館易名為香港抗戰及海防博物館後完善不少內容、北京設立首個港澳青少年愛國主義教育基地等等，都證明今屆政府在不同地方有下功夫。



政制及內地事務局推出中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念網頁。

抗戰勝利80周年推出一系列活動

政制及內地事務局早前推出中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念網頁，列出由政府政策局及部門、地區團體、民間組織和社區各界的一連串紀念活動。由官方紀念儀式、文物及圖片展覽、抗戰遺蹟導賞，甚至研討會、專題講座及工作坊、抗戰電影欣賞、微短劇、抗戰書籍展覽，以及文藝晚會等，可謂應有盡有。

陳勇表示，特區支持社區各界舉辦相關活動，展覽數目眾多，都是歷史之最，創下了「新成績」。他亦指活動形式多，做法新穎，例如教育局都有繪畫、作文比賽，不只限於嚴肅文字及歷史內容，反而趨向多元化推廣。

在各類大型節日，香港都會出現國旗和區旗「旗海」，吸引行過的市民及遊客拍攝打卡。（梁鵬威攝）

多元化、具趣味性的宣傳教育更為有效

然而，有推動愛國主義活動的民間人士直言，港府做法有待改進。他們表示，活動必須要多元化、好玩才可成功吸引青年注意，繼而有機會深入了解背後含義，這一點對政府而言是個考驗，譬如《黑神話：悟空》等遊戲，又例如《哪吒》等動畫，都是以青年所喜愛的事物為鋪墊，帶出更深層次的愛國主義。

香港的愛國主義教育面對的難題，或許就是缺乏多元及趣味性，內容難立體呈現。有民間人士稱，譬如駐港解放軍的展覽館的高新科技武器模型，就成功吸引年輕的男士，較早前山東艦訪港更可吸引「一家大細」，港府是否有資源、有能力、有辦法繼續舉辦？

圖為7月5日，山東艦航空母艦開放給2000名預先登記市民參觀。（梁鵬威攝）

陳勇。（廖雁雄攝）

陳勇倡設巡迴機制展出可推動愛國主義教育文物

對於上述疑問，陳勇表示特區政府可積極向國家申請，借出部分重要文物或展品來港展出，並考慮與民間機構合作，推動巡回式展覽的舉辦。他強調，採用小型化、精緻化的展覽模式，更容易深入社區、貼近市民，例如可安排部分展品以限時方式於學校、政府合署等不同場所輪流展出。關鍵在於建立持續運作的巡迴機制，而非僅在重要節日期間短暫舉辦。

陳勇進一步指出，此類巡迴展覽所需資源相對有限，若能由司級官員牽頭統籌，並協調教育局、民政及青年事務局、文化體育及旅遊局等部門共同參與，將有助提升展覽的影響力和覆蓋面，實現更廣泛的公共歷史教育。

香港9月3日將舉行抗戰勝利紀念儀式

官方在9月3日有抗戰勝利紀念儀式。陳勇表示儀式固然一定要有，市民可從報道可了解國家歷史，惟如何讓市民付出更多時間，深入了解過去，各式各樣的活動還需持續推動及創新。