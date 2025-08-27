律政司發表刑事檢控年報 96.7%尋求法律指引的案件符合服務承諾
撰文：文維廣
出版：更新：
律政司刑事檢控科今日（27日）發表《香港刑事檢控2024》，表示所有檢控決定均是按法律、證據和《檢控守則》作出。檢控人員不會考慮亦不會受任何不相關的因素影響，例如政治或個人利益、媒體或公眾對決定可能產生的反應，以及檢控人員的個人感受或信念。
在2024年，刑事檢控科除了處理出庭檢控的工作外，也向政府決策局及執法機關提供了共17,740 份涉及刑事事宜的法律指引。在所有尋求法律指引的案件中，96.7%符合本科的服務承諾，即在14個工作天內作出回覆，而2023年則是95.3%。
刑事檢控專員楊美琪在年報的序言中強調，《基本法》第六十三條確立的檢控獨立這項基本原則是運作的基石，讓律政司主管刑事檢察工作，不受任何干涉。她亦表示刑事檢控科會繼續致力保持工作透明度及問責性，鞏固市民對本港刑事司法制度廉潔高效的信心。
定罪率方面，裁判法院、區域法院及原訟法庭包括認罪案件的定罪率，去年分別為68.9%、96.0%及91.8%，2023年數字分別是70.2%、95.1%、87.6%。
