工作報告暗示棄選？　江玉歡：未來嘅路要花些時間諗清楚

今屆立法會任期步入尾聲，各議員紛紛上載年度工作報告，選委界江玉歡亦不例外，她今日（27日）在社交平台發表報告，序言提及任期將滿但「沒有不捨的悵然，只有踏實的坦然」，又說即便不再做立法會議員，也會「換一種方式留在這片土地上」，或許會頻密走入社區、關注民生議題。此言不免引人猜想她是否在暗示自己不會競選連任。



江玉歡回覆《香港01》查詢時笑言，「唔好擔心、唔好揣測」。她說，四年任期即將結束，她比較感性，執筆寫序言時希望向支持者交代自己非常享受這四年。至於將來，她強調：「之後無論喺邊個崗位，都會繼續努力」。



選委界立法會議員江玉歡（黃浩謙攝）

年度工作報告稱「任期將滿沒有不捨」

江玉歡的2025年度工作報告以「藏冬」為題。她解釋，在本屆立法會即將落幕之時選擇用個主題，既是想為自己四年議員之旅做個小結，也想以此提醒自己，要站好最後一班崗，給這四年的承諾一個紮實的收尾。

江玉歡表示，未來即便不再以「立法會議員」的身份服務市民，她也會換一種方式留在這片土地上：或許會更頻繁地走進社區，聽街坊們聊家常、說心事；或許會繼續關注民生議題，為需要幫助的人搭起更多溝通的橋樑。

如今任期將滿，我心裡沒有不捨的悵然，只有踏實的坦然——因為這四年，我相信自己未曾辜負「議員」二字的分量。 立法會議員江玉歡

她又形容，「冬藏從不是終點，而是為了更好出發的序章」，相信香港也會在無數人各盡所能的堅守裡，從「冬藏」走向更繁盛的春生夏長。

選委界立法會議員江玉歡（歐嘉樂攝）

是否收「溫馨提示」？ 江玉歡：絕對冇

被問發表感言是否因為收到什麼「溫馨提示」時，江玉歡答說「絕對冇」，強調這兩個月是立法會的重要時刻，因為有法案、施政報告需要處理，「希望最後呢個階段自己可以符合市民嘅期望」。

至於是否有否開始計劃年底選舉，江玉歡就說還沒有想法，重申今次的工作報告只是一份總結，「未來嘅路，仲要花少少時間去諗清楚」。

今年10月22日的立法會會議將是本屆議會最後一次大會。（黃寶瑩攝）

立法會12.7改選 政圈曾傳換三分一議員

下屆立法會選舉定於12月7日舉行，提名期由10月24日展開，同日亦為本屆立法會會期結束之時。政圈此前傳聞今次換屆可能有多達三分之一，但全國港澳研究會顧問劉兆佳曾分析，中央不會「機械化」判斷換人，而是會密切留意議員工作表現，心中有數。中央四年前推動香港選舉改制時，強調要落實「愛國者治港」原則，但今年3月兩會期間港澳辦主任夏寶龍提出「要由有能力的人擔當立法會主席」,被視為是對下屆議會提出進一步要求。