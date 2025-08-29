北部都會區｜近半北區居民指缺就業　劉國勳促推簡約園區加快落地

民建聯北區支部今日（29日）發表有關北區的問卷調查報告，涵蓋當區就業、經濟、房屋需求等。結果顯示，48.4%受訪者指北區缺乏工作機會。在產業導向方面，近半受訪者認為北區需發展餐飲旅遊及酒店產業，其次是文化創意產業，再者才是科技和創新產業。



民建聯新界北立法會議員劉國勳建議在北部都會區先發展「簡約園區」，讓企業在相關土地上先建設非永久性建構物，加快產業落地的需求，同時做到為未來發展預留彈性。



民建聯北區支部發表問卷調查報告（馮子健攝）

近半受訪者促發展餐飲旅遊業

民建聯北區支部收集了384位居民對北區就業、經濟發展、房屋需求、交通問題等意見。在北區產業發展中，49%受訪者認為要發展餐飲旅遊及酒店產業，32.8%受訪者表示應發展文化及創業產業，促優先發展科技及創新的受訪者佔31.3%。

民建聯發表有關北區的問卷調查結果。（馮子健攝）

逾三成受訪者關注工所場所離居所遠

然而，很多受訪者認為在北區就業遇到困難。結果顯示，48.4%受訪者指缺乏工作機會，48.1%受訪者指薪酬待遇低；市民最關注是工作場所離居所遠，佔31.4%，其次是缺乏職業培訓，佔23.7%。

劉國勳（中）促政府發展簡約園區。（馮子健攝）

劉國勳促逐步開放更多禁區 過渡期優化禁區證申請

劉國勳表示，調查結果顯示北區居民希望政府先在當區發展餐飲旅遊、文創產業，希望政府盡快就「藍綠康樂旅遊生態圈」做好規劃，結合沙頭角、打鼓嶺一帶自然景觀及資源打造旅遊路線。他又稱，禁區范圍應重新研究並逐步開放，最後全港禁區範圍應只剩邊境管制站附近，過渡期間可優化邊境禁區證的網上申請服務。

就北區就業困難的情況，劉國勳建議在北部都會區先推動「簡約園區」，即政府先推出完成道路、基建較為成熟的土地，讓企業在相關土地上建設非永久的建構物。劉認為此舉可加快招商營運、加快創科產業落地，避免土地荒廢之餘同時為未來預留彈性。

北區區議員姚銘（中）（馮子健攝）

公共交通班次不足費用高 區議員促加快北環綫發展

此外，就問卷調查的交通基建部分，有52.3%受訪者認為公共交通班次不足，51.3%受訪者認為費用高昂，亦有39.6%受訪者指跨區交通不便。北區區議員姚銘指，政府應完善北區交通網絡，並加快北環綫發展。