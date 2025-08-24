沙特超級盃｜陳茂波爆主辦兩原因選址香港　與C朗握手大讚精彩

香港舉辦的沙特超級盃昨晚（23日）落幕。主持頒獎禮的財政司司長陳茂波引述沙特主辦方透露今屆賽事選址香港有兩大原因，是考慮到香港的香港國際化地位，以及在粵港澳大灣區、以至整個中國和亞洲的角色地位。他上載與球星C朗的握手照，大讚與三萬名觀眾一起觀賞這場精彩賽事。



陳茂波又形容香港與中東深化交流合作，正處有利的歷史時機，舉例多隻在港上市集資的新股，其基石投資者擁有過億中東資金、中東冀引入創新科技加快當地基建發展等。



沙特超級盃決賽頒獎禮。（財政司司長網誌）

陳茂波爆沙特超級盃兩大原因選址香港

陳茂波今日（24日）發表網誌回顧沙特超級盃頒獎禮，又上載與球星C朗握手的照片。他說此項賽事首次在東亞舉辦，選址香港別具意義，引述沙特主辦機構指他們考慮的不僅是香港國際化的特點，更是香港在粵港澳大灣區，以至整個中國和亞洲的角色和地位。

陳茂波主持沙特超級盃決賽頒獎禮，與C朗握手。（財政司司長網誌）

陳茂波續指，近年與中東在文化藝術和體育層面交往不斷加強，雙方人員往來亦愈趨頻繁，強調兩地深化交流合作，正處有利的歷史時機。他解釋，近年，多個中東國家提出經濟多元化的發展願景藍圖，加速基建和產業發展，尤其是在金融和創新科技領域，為香港金融、創科以及其他專業服務，帶來新機遇。

陳茂波早前與今年上任的沙特阿拉伯總領事 Mazin Hamad Mohamad ALHIMALI 會面。（財政司司長網誌）

多隻IPO新股擁過億中東資金

陳茂波進一步交代香港與中東的合作機遇，包括港股方面，多隻在港上市集資的新股，其基石投資者含有過億中東資金，其中沙特、科威特和巴林對香港證券投資的頭寸，在前年增至63億美元，五年間增長約17%。

創新科技上，由於中東冀用科技加快當地的基建發展，故為香港初創公司、創科企業和專業服務公司帶來大量商機，包括更廣闊的科研成果落地和商業化場景。陳茂波舉例，一間提供智能化感知技術方案的本地初創公司，去年隨團到訪沙特後，已成功開拓當地市場，生意額按年大幅增長，並將參與該區最大型的建設項目。

陳茂波在沙特超級盃決賽期間，與來自沙特阿拉伯的嘉賓交流。（財政司司長網誌）

一間哈薩克斯坦公司本周在港上市

陳茂波亦表示，香港跟中亞的合作亦正加強。一間紮根哈薩克斯坦的天然資源公司，將於本周在香港上市，是全球首個於港交所和哈薩克斯坦阿斯塔納國際交易所（AIX）同步上市的項目，亦是中亞地區首隻以人民幣計價的股票。「這不但標誌香港與中亞的金融市場合作，也可以説是人民幣國際化的新一頁。」