全球創新指數「深圳—香港—廣州」登榜首　港府：獲得國際肯定

世界知識產權組織今日（1日）公布《2025年全球創新指數》百強創新集群排名，「深圳—香港—廣州」集群首次躍居全球第一，打破過去五年蟬聯第二的紀錄。政府發言人表示，今次排名加入風險資本交易量作為評核指標，反映大灣區的創新能力在國際上獲得高度肯定。



「深圳—香港—廣州」創新集群首次躍居《2025年全球創新指數》全球第一。（資料圖片）

港府：大灣區創新能力獲國際認可

《2025年全球創新指數》百強創新集群發布活動在香港科學園舉行，活動匯聚海內外專家，就大灣區創新優勢交流，並展示香港、深圳和廣州的創科成果。「深圳—香港—廣州」集群在《2025年全球創新指數》百強創新集群中排名第一。

政府發言人表示，排名反映粵港澳大灣區的創新能力獲國際認可，相信除了因為香港是國際金融中心，還有內地與香港管理的風投與私募基金規模在亞洲穩佔首位，令「深圳—香港—廣州」集群在引導資金支持創新並轉化爲成果方面表現卓越。

政府提到近年推出多項創科政策，包括三項各100億元的「產學研1+計劃」、「新型工業加速計劃」和「創科產業引導基金」，並透過支持初創企業、拓寬融資渠道、設立香港投資管理有限公司，引導市場資金「投小、投早、投長期、投硬科技」。

政府發言人指出，香港作為國際金融中心，且內地與香港管理的風投與私募基金規模在亞洲穩佔首位，因此集群在引導資金支持創新並轉化爲落地成果方面表現卓越。（資料圖片）

專利申請量、論文發表量、風險資本交易量領先

《全球創新指數》集群排行榜衡量三項核心指標，分別是國際專利申請量、科學論文發表量，及風險資本交易量，識別世界級創新活動在當地的集中程度。當中，「風險資本指標」是今年新加入，希望全面衡量創新活動從研究到市場化的過程。

數據顯示，「深圳—香港—廣州」集群今年專利申請密度達每百萬人2,292個，科學論文發表密度每百萬人3,775篇，風險資本交易量密度每百萬人135宗。