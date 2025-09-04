盧寵茂拜訪國家衞健委：推動港公院採納國家醫療標準　助走向國際

醫務衞生局局長盧寵茂今日（4日）率團在北京拜訪國家衞生健康委員會、國家中醫藥管理局和國家藥品監督管理局，介紹香港多項醫療政策的最新發展。代表團成員包括衞生署署長林文健、醫衞局副秘書長李力綱和醫管局行政總裁李夏茵。



盧寵茂與國家衞健委會面時指出，特區醫療機構採納國家醫療標準進行認證，有助與國家醫療衞生服務體系接軌，向國際社會展示國家醫療標準的卓越性，助力國家醫療標準走向國際。



盧寵茂教授今日在北京拜訪國家中醫藥管理局。盧寵茂（前排左五）、國家中醫藥管理局局長余艷紅教授（前排中）、衞生署署長林文健醫生（前排右五）、醫衞局副秘書長李力綱（前排右三）和醫院管理局行政總裁李夏茵醫生（前排左三）。（政府新聞處）

見國家中醫藥管理局長 介紹《中醫藥發展藍圖》制訂工作

盧寵茂今早與國家中醫藥管理局局長余艷紅教授會面，介紹香港中醫藥發展的最新情況，以及將於今年底公布的《中醫藥發展藍圖》的制訂工作。盧寵茂指，香港中醫醫院和政府中藥檢測中心永久大樓兩個中醫藥發展旗艦機構於今年12月起分階段投入服務後，將有助香港在中醫藥臨床服務、人才培訓和檢測標準等領域進一步發展。

他提及特區將於12月承辦「第七屆粵港澳大灣區中醫藥傳承創新發展大會」，屆時來自大灣區三地九市代表及國內外中醫藥權威專家學者將匯聚香港作交流.

醫務衞生局局長盧寵茂教授在北京拜訪衞健委。盧寵茂（左二）、衞健委副主任曹雪濤（中）、一級巡視員何炤華（右一）、衞生署署長林文健（右二）、醫院管理局行政總裁李夏茵（左一）。（政府新聞處）

盧寵茂：推動公立醫院採納國家醫療標準進行認證

隨後，盧寵茂與衞健委副主任曹雪濤會面。盧寵茂表示，特區醫療機構採納國家醫療標準進行認證，能提升自身的醫療專業水平與服務質量，亦有助與國家醫療衞生服務體系接軌，向國際社會展示國家醫療標準的卓越性，助力國家醫療標準走向國際。

盧寵茂指，特區正推動醫管局轄下更多公立醫院採納該標準進行認證。此外，醫管局亦根據行政長官《施政報告》提出的相關政策，按國家認證標準於合適的公立醫院建設胸痛中心和中風中心。

他在會上又談及與內地在癌症領域的合作，指國家癌症中心在癌症防治領域擁有豐富經驗，雙方可深化和拓展戰略協作，提升癌症防治的專業水準。

盧寵茂在北京拜訪國家藥品監督管理局。盧寵茂教授（左）與藥監局局長李利（右）合照。（政府新聞處）

期望將大灣區打造成為全球領先醫療創新高地

盧寵茂下午與藥監局局長李利會面，稱特區籌備於明年成立香港藥物及醫療器械監督管理中心，並於明年分階段落實「第一層審批」新藥註冊機制。另外，他表示特區成立粵港澳大灣區國際臨床試驗所，正籌建真實世界研究及應用中心，期望透過粵港澳大灣區城市合作，共同將大灣區打造成為國家乃至全球領先的醫療創新高地，以香港所長，貢獻國家所需。