北部都會區｜議員倡設「開發局」增執行力　參考海外模式提速發展

政府近年強調加快發展北部都會區。立法會議員江玉歡、陳月明、周文港今日（5日）發表《市場主導、體制創新、提速提效發展北部都會區對策研究報告》，建議政府參考海外的發展模式，成立「北都開發局」，劃撥新界北新市鎮內206公頃的優先發展區為試點項目，讓「北都開發局」盡快將規劃建設起來。



江玉歡（中）和周文港（右）發表研究報告（馮子健攝）

江玉歡、陳月明與周文港聯同大灣區發展基金會研究團隊，透過分析當前北都發展的難點痛點、參考外國經驗及提煉相應對策建議，完成篇幅超過90頁的研究報告。江玉歡與周文港今日見記者，解釋報告內容，陳月明則因為腰椎間盤突出舊患復發，未能出席發佈會。

北都辦難統籌 促參考菲律賓設機構提速發展

周文港表示，北都發展程序繁多，很難提速，北部都會區統籌辦事處亦無獨立法定地位及執行權力，難以統籌多個政策局及部門，或令投資者難以應對。

議員建議參考外國例子。江玉歡指，菲律賓設有基地轉換與發展管理局（BCDA），有財政及土地開發權、管理權、出租權，成功開發了兩個區域，而其董事局成員由總統委任，擅長制定商業策略及推動公私營合作。BCDA代表作是博尼法西奧環球城，面積約240公頃，約三年就有項目落成。江玉歡認為相關經驗值得香港借鑒。

周文港（右）促成立北都開發局（馮子健攝）

建議政府提供起始基金 分期劃撥土地開發

三位議提員出建議，包括成立「北都開發局」，同時制訂《北都開發局條例》，董事局成員由行政長官委任，向行政長官及行政會議負責，成員應涵蓋全球的專業人士。

他們呼籲特區撥出新界北206公頃的優先發展區作為特定地塊，供機構制定規劃建設。具體而言，他們建議「北都開發局」由政府給予起始基金，但之後機構自負盈虧，政府則分期方式向「北都開發局」劃撥土地開發。

發展北部都會區是特區政府近年不斷強調的施政重點。（資料圖片）

此外，「北都開發局」應啟用獨立項目公司，與私營界別和財團合作，項目公司股權進行合作開發，以合資公司形式與私人企業合作，持有比私營機構少的股權建設。

被問及「北都開發局」起始資金多少，會否影響政府財政，日後如虧損該如何處理。江玉歡指，第一筆資金不會很大，只為成立「北都開發局」的辦公室；周文港指，「北都開發局」不會成為政府長期財政負擔，相信方案對商界合作有吸引力。