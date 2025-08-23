三分一續簽高才不常住香港　李家超：正常發展模式，紐約亦如是

「高端人才通行證計劃」簽證去年12月底陸續到期。截至今年7月底近1.4萬名高才逗留期限已屆滿，當中54%人申請續簽，惟三分一的續簽高才不在港常住。行政長官李家超今日（23日）被問及，續簽的高才三分一不經常在港，有否進一步優化空間，如何看待現時成效。他回應指，優秀人才有選擇權，計劃需要繼續，否則競爭對手只會多一個優秀人才。他又舉例指，有很多人在紐約工作但住在周邊城市，認為這是正常的模式，而且高才即使不經常在香港居住，仍會在香港納稅、消費。



行政長官李家超今日（8月23日）落區後見記者。（廖雁雄攝）

李家超：高才通成功 搶到的人才幫到香港

對於「高才通」，李家超表示要先明白其理念。他指出，當初提出這項計劃，是因為香港缺乏人才與人力，只有確保競爭力才可以經濟發達起來。當時定下的目標是每年3.5萬人才，但政府亦會審時度勢。他認為這項計劃的確成功，全世界都在搶人才，而他接觸的很多其他地方政府都覺得「高才通」具開創性，有競爭力。

李家超強調，搶到的人才可以貢獻社會，正面幫到香港。他指出，第一，吸納的人才貢獻香港GDP 1.2%，95%「高才通」人才工資高於香港工資中位數，證明社會需要高才，才會給予高於市場工資。李家超稱，他當然希望高才留下來成為香港長遠人才，但也明白優秀人才自然有選擇權。

李家超視察彩興路簡約公屋。（廖雁雄攝）

續簽率逾半要繼續推行 「否則競爭對手會多一個優秀人才」

對於高才續簽率，李家超如果留下來成功率超過一半，計劃就需要繼續，否則競爭對手只會多一個優秀人才。他明白有些高才居住在深圳或其他大灣區城市，但它們與香港處於一小時生活圈。李家超強調，香港作為國際大都會，這是健康發展模式，就如在紐約工作的人才會住在周邊城市。

此外，李家超指出，人才會納稅、在香港消費。他表示，政府對可以優化的地方都會研究，但目前整體制度運作符合他的要求，創造的正面價值及對香港的利益有很多。

勞工及福利局局長孫玉菡補充指，會按照李家超指示做好工作，加強海外拓展工作，確保吸納更多國際優秀人才貢獻香港經濟。